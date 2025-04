Ariete

Anche se non sempre le emozioni vi aiuteranno a fare ogni cosa, ecco che Marte saprà invece farvi apprezzare una certa logica che vi proteggerà dai sogni rischiosi.

Toro

Qualcuno dimostrerà una grandissima attitudine alla precisione, al fare le cose sempre in modo impeccabile. Apprezzate lo stile, non siate critici con nessuno.

Gemelli

Forte il richiamo nel fare le cose in modo veloce, quasi impulsivo, forse per dare ragione a Marte che spinge. Provate però a capire se davvero serve, se ne vale la pena.

Cancro

Marte e la Luna si agitano dal vostro segno stabilendo connessioni con tutto, facendovi sentire al centro di energie e di fortune. Non è il caso di accontentarsi.

Leone

Nonostante viviate un momento tonico, non sempre avrete voglia di mettervi in discussione, dimostrando credito e fiducia a certe persone, ad alcune verità.

Vergine

Difficile resistere alla forza impetuosa delle vostre idee, di quelle proposte che farete certi di avere ragione, di aver capito che cosa serve veramente a questo momento.

Bilancia

Si direbbe utile e importante dare la precedenza alle passioni, a quella energia che sa come ottenere ogni cosa. Non è il momento di far decidere ai sentimenti.

Scorpione

Avrete tutto il coraggio che vi serve per provarci, per contare su voi stessi con la sottile voglia di ottenere qualcosa di molto speciale. E le stelle vi daranno una mano.

Sagittario

Sarà interessante osservare quanta energia e determinazione qualcuno utilizza per ottenere uno scopo, per assicurarsi un risultato importante. Prendete esempio.

Capricorno

Non fatevi spaventare dai grandi movimenti che avvengono intorno a voi. Provate solo a non interferire mai in nessuna decisione, non dando mai troppi consigli.

Acquario

Vi piacerà fare ogni cosa in un certo modo, prestando una insolita precisione, mettendoci tutto l’impegno e la cura possibili. E i risultati non tarderanno.

Pesci

Tutto verrà vissuto ad una velocità superiore, appoggiandosi a passioni speciali, ad un colore che renderà luminoso ogni movimento. Impossibile la noia.