Ariete

Giornata facile e fortunata per l’amore e per le relazioni in genere. Marte si connette a Venere semplificando intese e emozioni, rendendo facile ogni incontro.

Toro

Provate a fidarvi di più di certe persone vicine, di chi forse può darvi un consiglio o un parere avendo le idee più chiare. Non siate troppo ostinati, cambiate idea.

Gemelli

Momento ideale per caricarvi di sogni che funzionano, per ambire a speranze e a fortune che vi facciano sentire più vicini a tutto. Facile trovare spunti e idee.

Cancro

Nettuno vi sedurrà con la sua fantasia, con la sua voglia di farvi credere in cose buone, in situazioni luminose e colorate. E subito questa energia si trasformerà in fortuna.

Leone

Sole e Giove si parlano accendendo in voi un nuovo ottimismo, migliorando la qualità dei vostri pensieri, delle vostre intenzioni. Non mettete troppi limiti al presente.

Vergine

Momento ideale per contare sugli altri, sulle loro proposte e possibilità. Perché ogni collaborazione e condivisione funziona e vi aiuta a fare di meglio, di più.

Bilancia

Scegliete di accontentare qualcuno coinvolgendovi in un impegno o in una iniziativa. Cercate la collaborazione, la condivisione delle idee e dei propositi.

Scorpione

Qualcuno finalmente si decide a darvi ragione, riconoscendo i vostri meriti, accettando che abbiate fatto bene ogni cosa. Usate questo favore per chiedere qualcosa in cambio.

Sagittario

Questo cielo vi regala luce e emozioni, ma soprattutto la voglia di fare e di essere voi stessi, con le vostre passioni, con il bisogno di vivere qualcosa di speciale.

Capricorno

Riuscirete a reagire in modo perfetto a certe provocazioni, dimostrando gentilezza e empatia anche con chi forse non si comporterà in modo costruttivo.

Acquario

Avrete a che fare con persone che pensano positivo, che credono in fortune e possibilità, molto più di voi. Per questo dovreste lasciar decidere agli altri, aprendo il cuore.

Pesci

La Luna vi aiuterà a trovare facilmente spunti e motivazioni per fare ogni cosa meglio, per trovare sempre il coraggio di fare, di mettervi in gioco. Apritevi alle emozioni.