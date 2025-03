Ariete

Non risparmiatevi mai con le parole, con gli scambi e gli abbracci, perché così vuole questa Luna che ha voglia di esagerare. Concedetevi il lusso della socialità.

Toro

Non preoccupatevi di cosa o quanto sia meglio fare, semplicemente lasciate che tutto decida anche per voi. Non mettete limiti, sentitevi liberi di inventare.

Gemelli

Luna e Giove si danno appuntamento nel vostro segno rendendo forti e vibranti le emozioni, ma anche la voglia e la possibilità di stare con chi amate.

Cancro

Avrete voglia di fare di più e di meglio, anche se non sempre avrete le idee troppo chiare circa cosa preferire. Semplicemente lasciatevi liberi di inventare qualcosa di bello.

Leone

Non mettete troppi limiti o regole al vostro modo di sognare, a quelle idee che somigliano alle speranze e che potrebbero essere l’energia migliore di questo momento.

Vergine

Presterete particolare attenzione all’importanza che qualcuno potrebbe avere nel vostro presente. Sarete insomma attentissimi a non far mai mancare il vostro appoggio.

Bilancia

Avete voglia di fare bei discorsi, di parlare di cose importanti e interessanti, lasciando stare tutto ciò che è inutile, superfluo o troppo frivolo. Per un momento che ha idee speciali.

Scorpione

Osservate come qualcuno abbia una gran voglia di fare, addirittura esagerando un po’. Divertitevi a notare ogni eccesso, ogni esagerazione che vi divertirà.

Sagittario

Luna e Giove si uniscono dall’opposizione portando alle stelle il vostro tasso emotivo, emozionale. Attenzione a non essere troppo generosi, a non chiedere troppo a voi stessi.

Capricorno

Vietato preoccuparsi e occuparsi troppo per piccole cose, per dettagli o sfumature che probabilmente non sono così importanti come credete. Lasciate correre.

Acquario

Sarete in vena di scherzi, di fare cose speciali ma sempre simpatiche, divertenti. Avrete voglia di prendere solo il meglio di questo momento, giocando con le stelle.

Pesci

Avrete voglia di fare e di amare, ma avendo anche una costante sensazione di eccesso, di esagerazione. Forse non siete pronti per fare grandi cose, meglio aspettare.