Ariete

Forse sarete particolarmente attenti e scrupolosi verso certe cose che hanno importanza, dedicando sempre il giusto tempo a ciò che lo merita. Non vi sbagliate.

Toro

La Luna saprà suggerirvi le giuste misure dell’entusiasmo e della logica, così da non sbagliare o non esagerare mai con niente. Tranquilli, fidatevi di ciò che vi dice l’istinto.

Gemelli

Qualcuno sembra essere molto attento e sensibile a tutto ciò che deve essere fatto, a quelle cose che non possono e che non devono aspettare. Non siate da meno.

Cancro

Vivete un momento di grande equilibrio che vi connette agli altri ma con entusiasmo, con la voglia di fare cose insieme e di non tirarvi mai indietro per niente.

Leone

Le emozioni saranno il mezzo migliore per incontrare chi amate, per sentirvi davvero vicini a quelle persone che non passano mai inosservate. Aprite il cuore.

Vergine

Usate la fantasia, quella che piace a voi e che sa non esagerare mai veramente. Siate liberi con la mente per risolvere, per gestire e fare cose diverse.

Bilancia

Questa Luna potrebbe essere noiosa o non troppo simpatica, ma certamente capace di farvi riconoscere ogni cosa, non sbagliando con i tempi e le priorità.

Scorpione

Ci sono momenti in cui possiamo brillare per la capacità di essere fermi e solidamente ancorati a certe convinzioni, poco disposti a cambiare idea. Sarete irremovibili.

Sagittario

Non smettete di essere gentili e diplomatici con certe persone che vi sono vicine, che non si allontanano mai troppo. Fatelo senza perdere di vista le cose importanti.

Capricorno

Questa Luna, che brilla nel vostro segno, saprà aiutarvi a credere in voi stessi e mettere entusiasmo in ciò che vi piace, che è urgente. Per un momento luminoso.

Acquario

Qualcosa di non facile da descrivere sembra aiutarvi a vivere molto meglio amori e relazioni. Inutile chiedersi cosa sia, meglio godere di questo veloce favore celeste.

Pesci

Se Saturno continua a confondervi e a sbagliare, ecco che la Luna saprà invece farvi riconoscere i sogni che meritano, quelli sui quali potete puntare.