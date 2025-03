Ariete

Avrete voglia di cose intime, private, di una dolcezza che non sempre si condivide. Per questo non ci sarà tempo per i chiarimenti, per quei discorsi che non lasciano spazio alla leggerezza.

Toro

Attenzione alle parole che userete e a chi le direte, perché qualcosa rischia di complicare inaspettatamente le vostre intenzioni, creandovi un problema. Optate per i silenzi.

Gemelli

Avrete voglia di impegnarvi, di fare cose, di sentirvi utili e attivi. Per questo ci sarà meno tempo per le cose che devono essere capite. Fate e non pensateci troppo.

Cancro

Marte si connette al Sole, dando subito un senso e una missione a quella grande energia che sentite scorrere in voi. Momento ideale per lasciare che le passioni si raccontino.

Leone

Ci sarà tantissimo bisogno di stare con voi stessi, coltivando situazioni intime e realtà molto personali. Date quindi la precedenza a tutto ciò che è solo vostro.

Vergine

Non sempre i vostri sogni e i bisogni che sentite si concilieranno con ciò che gli altri hanno invece in mente. Trovate un compromesso per non dover rinunciare a niente.

Bilancia

Davvero percepite urgenza e passione per qualcosa che dovete fare, per un progetto o una missione. Un’energia che vi spingerà a rinunciare, a cambiare idea e attitudine.

Scorpione

Godetevi la forte amicizia di Marte e del Sole, energie che oggi si parlano e che vi fanno sentire molto più forti, potenti. Regalatevi un momento fatto di passione, che abbia coraggio.

Sagittario

Noterete come qualcuno farà qualcosa di discutibile, qualcosa che forse non lo aiuterà ad ottenere. Siate fermi e convinti mentre gli consigliate di rinunciare a qualcosa.

Capricorno

Sperimenterete tutta la potenza delle parole, la forza degli esempi, delle cose che direte e che spiegherete a qualcuno. Muovetevi in modo deciso, non cambiate mai idea.

Acquario

Avete a che fare con persone intense e molto forti, con chi è consapevole della sua energia, delle cose che può permettersi di fare. Provate a farvi contagiare da queste passioni.

Pesci

Il Sole splende dal vostro segno, rendendovi forti e vibranti, convincendovi a mettere da parte regole e rinunce per fare ciò che il cuore vi suggerisce. Non dite di no a ciò che amate.