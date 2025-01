Ariete

Metteteci passione e un pizzico di improvvisazione mentre fate, quando vi impegnate. Siate liberi con i pensieri e con le azioni, siate i migliori. Ve lo potete permettere.

Toro

Sarà bellissimo poter condividere la stessa energia con chi amate, con chi è importante per voi. Tutto merito di una Luna che sa fare piccoli miracoli, che vi aiuterà.

Gemelli

Nonostante qualcuno faccia davvero di tutto per confondervi e per non mostrarvi la realtà, voi saprete muovervi bene e aiutare chi ne ha bisogno. Perché siete veloci, intuitivi.

Cancro

La Luna, con i suoi sogni e i suoi entusiasmi, riuscirà a concedervi buoni risultati, una certa passione e tanta fantasia. Fidatevi di quello che saprete fare, dimostrare.

Leone

Andrete d’accordo con il lavoro e con gli impegni semplicemente perché saprete e vorrete fare ogni cosa in modo scrupoloso, attento, speciale. E qualcuno se ne accorgerà.

Vergine

In questo periodo siete abbastanza forti e curiosi per accettare un momento che si prenda qualche libertà, per accogliere idee e proposte che non sembrano così logiche o precise.

Bilancia

Qualcuno farà qualcosa ma in modo diverso dal solito, lasciandovi un po’ perplessi, forse dubbiosi. In realtà dovreste fidarvi, dovreste concedere una possibilità a tutti.

Scorpione

Dovrete avere il coraggio di proporre, di dire cose diverse dal solito, di osare con qualche parola in più. Solo così, infatti, avrete la possibilità di essere ascoltati.

Sagittario

Provate a fare le piccole cose in modo diverso, interrompendo abitudini e convenzioni, agendo in modo libero e speciale, come piace al vostro segno. E qualcosa di bello succederà.

Capricorno

Sole e Luna si parlano e si dicono cose, regalandovi così un equilibrio molto speciale che vi consentirà di fare ogni cosa senza paura, senza sbagliare, senza esitare.

Acquario

Riuscirete a stabilire un buon contatto con chi amate solo facendolo in modo molto intimo, defilato, personale. Meglio quindi ricercare affetti e complicità in un luogo protetto.

Pesci

Bello e interessante il vostro modo di esprimervi e di connettervi agli altri che userete in questo momento. Bello perché sempre speciale, inaspettato, originale.