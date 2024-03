Oroscopo di domenica 17 marzo

O roscopo di domenica 17 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarà una giornata capace di connettervi intimamente a chi amate, a quelle persone verso le quali provate un sentimento. Lasciate che le stelle vi guidino.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Migliora il vostro look, il vostro modo di fare e di comportarvi. Per questo oggi amori e amicizie funzionano, per questo vi sentirete davvero connessi a qualcuno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sole e Nettuno oggi si uniscono, e questo vi consente di fare grande chiarezza circa qualcosa, di sentirvi capaci di comprendere nuove realtà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna arriverà nel vostro segno regalandovi un nuovo e grande equilibrio interiore. Per questo oggi tutto vi piacerà, ogni cosa avrà un senso e un peso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Siete decisamente in vena di capire, di fare grande luce su tutte quelle realtà che spesso si nascondono, che amano sfuggire alla vostra attenzione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Momento ideale per chiedere, per fare domande precise a chi oggi saprà e vorrà rispondervi. Dunque una giornata in vena di svelarvi piccoli e grandi segreti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Davvero oggi potete e dovete fare qualcosa insieme agli altri, collaborando, chiedendo una mano o aiutando chi magari non riesce a fare da solo. Provateci.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Umore e sorrisi andando migliorando nel corso della giornata, così da farvi sentire sempre meglio rispetto al presente. Apritevi a persone e possibilità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bella la sensazione di poter fare grande chiarezza in voi, di avere la possibilità di dirvi la verità, di ammettere punti di forza o debolezze. La sincerità premia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi sarete particolarmente chiari, molto diretti e sinceri soprattutto con i colleghi e con le situazioni di lavoro. A volte troppo, ma decisamente capaci di funzionare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Oggi qualcuno vi farà domande per sapere che cosa avete in mente di fare, quali sono le vostre reali intenzioni. Dunque spiegatevi, raccontate ciò che avete in mente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Davvero una giornata luminosa, un momento in cui sarà facilissimo osservare e capire certi dettagli, qualche realtà che di solito si nasconde.