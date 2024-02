O roscopo di domenica 18 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Vi preoccupate di poter sempre dire la costa giusta, di parlare in modo preciso e puntuale. Effetti di una Luna che ha a cuore la qualità delle relazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Agirete e vi impegnerete in modo chiaro, efficiente, logico. Succederà nonostante oggi sia festa, mentre farete le cose di casa o ciò che più vi piace.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La vicinanza della Luna vi piace e vi fa bene. Succede perché lei rispetta le vostre idee, perché concilia logica e fortuna in una domenica destinata a soddisfarvi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia e bisogno di pensare, di capire meglio qualcosa, senza sbagliare con niente. Stando lontani da un certo caos, dal disordine delle idee.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Anche i sogni possono essere concreti, possibili, abbordabili. Basta saperli scegliere, come farete oggi voi. Dunque aperti alla fantasia ma anche alla realtà

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Domenica o no, nelle prossime ore sarete piuttosto esigenti verso voi stessi e quelle persone con cui vivete. Perché siete alla ricerca di conferme e di spiegazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ottimo l’equilibrio che oggi unisce mente e spirito, che vi consente di non esagerare mai né con la logica né con la fantasia. E la domenica si fa gradevole.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno si avvicina a voi, in modo discreto ma deciso. Forse perché ha capito, forse perché sa di dovervi riconoscere qualcosa. Aspettate le sue mosse.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna vi mette di fronte a persone che non sbagliano così facilmente, a chi sembra avere le idee chiare. Dunque siate onesti e diretti per non perdere tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

State già pensando a qualcosa che riguarda la settimana, a cose o dettagli da sistemare prima che ogni cosa vi assorba. Siate più ottimisti, forse non tutto è difficile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mercurio oggi dialoga con la Luna, aggiungendo emozione ai vostri pensieri, alle idee del momento. Vi basterà essere leggeri in ogni situazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Giornata in cui dirvi la verità, in cui prepararvi alla luce di quel Sole che da domani abiterà con voi. Tempo di fare chiarezza e di non mentire mai a nessuno.