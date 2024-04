Oroscopo di giovedì 11 aprile

O roscopo di giovedì 11 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Luce e pensieri oggi convivono accanto a voi, finendo per rendere calde e speciali le idee, le parole che userete, i modi che avrete. Per questo saprete brillare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Appena prima di lasciarvi, la Luna vi aiuterà a vivere un momento carico di fantasia, di una grande capacità di immaginare e di pensare liberamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Tempo ideale per fare programmi e progetti, per inventarvi qualcosa di diverso da vivere in modo leggero e libero. Perché oggi Mercurio si chiarisce le idee.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarà un giorno fatto apposta per chiarire cose, per rimettere al loro posto certe situazioni o questioni che hanno a che fare con il lavoro e gli impegni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Fate qualcosa che richieda doti e qualità pratiche, qualcosa che merita attenzione ed una certa abilità. Perché oggi siete carichi di idee e di buon senso.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vivete una giornata particolare, un momento in cui saprete dare una mano a qualcuno perché lo sentite giusto e dovuto. Sarete generosi senza sforzarvi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Fortissima la voglia di dire, di parlare e di raccontare qualcosa a qualcuno. Forse perché non potete e non volete aspettare, forse perché ci sono cose urgenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Ancora per oggi, sentirete una forte voglia di stare con gli altri, di condividere emozioni e sentimenti ma in modo intenso, libero, profondo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Potrebbe essere un giorno inaspettatamente simpatico e divertente, capace di stimolare le vostre emozioni e di farvi amare qualcuno. Un tempo che sa di passione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Nonostante un certo bisogno di capire e di chiarire con alcune persone, oggi non potrete rinunciare ad una buona dose di fantasia e di leggerezza. Ve la meritate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Parlerete molto chiaro, dicendo cose precise, senza mai sbagliare nulla. Eppure avrete anche voglia di distrarvi, di inventare, di improvvisare qualcosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Mentre Marte non smette di farvi sentire il peso e l’importanza di certe regole, ecco che la Luna accenderà in voi la migliore voglia di libertà di pensiero e d’azione.