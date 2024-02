O roscopo di giovedì 8 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante Marte vi faccia sentire forti e ambizioni, per oggi non rinuncerete certo a una certa dose d fantasia, di colore e di immaginazione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Attenzione a non essere troppo impazienti o a coltivare ambizioni di cambiamento che richiederebbero molta energia, tanta tenacia e dedizione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Umori e percezioni andranno migliorando con il trascorrere delle ore, rendendovi sempre più forti, più capaci di raccogliere spunti e idee nel presente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Usate le provocazioni di Marte per fare qualcosa di bello, di importante, per dimostrare che sapete mettere in pratica idee e intenzioni. Che siete forti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Urano sembra mettere in discussione la vostra energia spingendovi a fare di più e a stupirvi un po’. Errore, non abbiate mai fretta di fare, di agire.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna sfiorerà il vostro Mercurio accendendo emozioni e intuizioni, aiutandovi a vivere in modo più convinto e connesso ogni cosa, ogni momento.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Una persona di casa oggi si comporterà in modo libero, stupendovi un po’ per la sua insolita libertà di pensiero e d’azione. Qualcosa che vi divertirà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dite, agite e parlate in modo libero, forti del supporto di quel Nettuno che sa come concedervi piccoli voli di fantasia. Per un giovedì tutto da inventare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Nel pomeriggio di oggi vi verrà più facile dire, parlare, esprimere pensieri e desideri. Dovrete solo attendere che la Luna accenda il bisogno di essere connessi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Questo Marte – così tonico – davvero vi aiuta a percepirvi forti, quasi imbattibili. E oggi potrete contare anche sul sostegno di un Nettuno che vi spinge a fare di più.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi sembra avere una strana fretta, sembra cioè essere impaziente di fare, di ottenere, di mettere in pratica qualcosa di importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Anche i sogni hanno una forza, possono cioè far succede cose, smuovere energie importanti. Basta crederci, perché oggi le energie arriveranno da lontano.