Oroscopo di lunedì 18 marzo

O roscopo di lunedì 18 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Attenzione a non voler imporre idee ed una certa logica che non a tutti può piacere o interessare. Accettate piuttosto il bisogno di fuga e di fantasia degli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giornata fatta di ottimi equilibri, di un’intesa speciale delle emozioni con le cose del momento. Momento ideale per fare cose che esigono un certo impegno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non sempre sarete capiti o apprezzati quando parlerete in modo chiaro e logico. Forse oggi servirebbe dire anche con le emozioni, mettendoci passione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi è vicina, e descrive un momento in cui sarà facile capire e amare le persone, credere nei sentimenti migliori. Oggi ci sapete davvero fare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Lentamente iniziate a schiarirvi le idee, a rimettere a posto cose e realtà. Non è però ancora il momento per agire, per fare, per mettervi in gioco.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avreste voglia di condividere un’idea o un progetto che vi sta a cuore con chi amate, con una persona speciale. Ma non è il momento giusto per farlo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna porta in alto le vostre emozioni, rendendovi passionali, mossi dagli istinti e dagli impulsi. Per questo non sarà sempre facile capirvi o accontentarvi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Grazie all’amicizia di una Luna forte e generosa, oggi capirete di che cosa ha bisogno qualcuno, in che cosa spera, cosa vuole. Così da stare bene con tutti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero oggi apprezzerete il modo con cui qualcuno agisce, prende l’iniziativa. Forse perché le sue decisioni saranno in perfetto accordo con le vostre.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi è facile amare ed essere amati, semplicemente perché le vostre energie sanno dialogare perfettamente con quelle delle persone che contano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Giornata ideale per occuparsi di piccole cose, di tutto ciò che state forse rimandando da un po’. Oggi niente sembra annoiarvi più di tanto, meglio darsi da fare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno oggi non pesa, anzi vi piace. Perché saprete affrontare con rigore e senso di responsabilità ogni cosa facendola meglio, dando il massimo. Bravi.