Oroscopo di lunedì 4 marzo

O roscopo di lunedì 4 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ascoltate chi, accanto a voi, oggi ha bisogno di chiarezza per stare bene, per amarvi e fare cose con voi. Fate un piccolo sforzo di trasparenza per migliorare i rapporti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi sarà per voi facile capire che cosa qualcuno ha bisogno, che cosa vuole o si aspetta, così da rendere speciali e luminosi i rapporti, gli amori. Buone occasioni per amare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Urano vi rende geniali, intelligentissimi, capaci di esprimere idee o proposte diverse che abbiano un senso e una funzione. Momento ideale per scambiare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi apprezzerete ogni tipo di armonia e di empatia, dando sempre la precedenza a ciò che vi avvicina agli altri, che rende semplice l’amare e lo stare bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per oggi concedetevi il lusso di essere simpatici, di esprimere la parte migliore di voi, perché sarete apprezzatissimi, perché i vostri sorrisi arriveranno lontano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non vi mancherà il coraggio di cambiare certe abitudini, dando magari nuova importanza o altre precedenze alle cose di ogni giorno, sostituendo alcune priorità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Bellissimo parlare da…Bilancia. Ovvero vivere un giorno in cui sarete sempre perfettamente gentili, delicati, in cui rispetterete regole e misure del convivere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Osservate una certa gentilezza intorno a voi, un approccio migliore da parte di alcune persone. Fate vostro questo stile, apprezzando la bellezza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna abita ancora insieme a voi convincendovi a vivere questa giornata tra armonie e simmetrie, ovvero in un ordine speciale che vi protegga dal caos, dalla confusione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Certe persone sembrano cominciare a capire e ad avvicinarsi a voi, al vostro pensiero, alle proposte che avete fatto. È solo una questione di tempo, state a vedere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Oggi amerete soprattutto i sogni e le prospettive, vivendo con la mente nel futuro. Giornata però favorevole anche per i rapporti di amicizia che vi danno qualcosa di più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Provate a capire l’impazienza di qualcuno cercando di adattare la vostra velocità attuale ai ritmi degli altri. Perché vi servirà essere più rapidi, più decisi.