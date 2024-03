Oroscopo di martedì 12 marzo

O roscopo di martedì 12 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questa Luna vi rende coraggiosissimi in tema di sogni e di passioni, forti al punto giusto per decidere di vivere qualcosa di bello, qualcosa di intenso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Considerate che oggi qualcuno potrebbe avere bisogno di una dose extra di dolcezza, di coccole e di tante attenzioni. Dunque siate generosi con il cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarà una giornata dedicata all’energia, alla voglia di stare bene e di muovervi senza troppi limiti, senza ostacoli o problemi. In puro stile Gemelli, leggerissimi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Momento interessante per il lavoro, perché la Luna oggi vi mette in accordo con le cose pratiche, con i doveri e tutto ciò che dovete svolgere. Con buoni risultati.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Perché non provare a condividere una vostra idea o visione con qualcuno, rendendolo partecipe di un percorso o di un obiettivo che vi sta a cuore?

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sarete sensibili e attenti al modo con cui oggi qualcuno si muove, agisce, costruisce e progetta. Pronti a suggerire o consigliare, proprio come piace a voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Questa Luna opposta vi spinge a dimostrare interesse e passione a qualcuno, perché state ricercando bellezza, divertimento. Qualche tentazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte oggi si connette alla Luna rendendovi languidi, sensibili alle emozioni e alle piccole debolezze. Usate il momento per dedicarvi a cose intime, personali.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Impossibile non percepire questa luminosa energia che Marte e la Luna oggi mandano in onda per voi. Vi muovete bene, avete ottime idee in testa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sentite quasi come un dovere o una missione il bisogno di fare, di agire, di essere sempre al vostro posto quando serve, quando è necessario. Prendetevi momenti di pausa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Oggi Marte, che abita con voi, si connette ad una Luna forte e chiacchierona, così che le vostre energie si vedano, si sentano, mettendovi in connessione con tutto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non capite bene cosa oggi vi spinga a fare ogni cosa in modo ineccepibile, che cosa vi faccia sentire in dovere di svolgere compiti. Fatelo e basta, senza domandarvi il perché.