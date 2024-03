Oroscopo di martedì 19 marzo

O roscopo di martedì 19 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Col passare delle ore, le cose che direte e che racconterete avranno una accoglienza sempre migliore da parte delle persone che vi faranno compagnia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non abbiate paura di dire, di parlare e di esprimere liberamente le vostre idee. Anche a costo di affrontare discorsi forse delicati o che provocano reazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Metteteci tanta fantasia e originalità in questa giornata, agendo sempre in modo intelligente e curioso, non avendo paura di proporre cose alternative.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete sempre sostenuti da una bellissima Luna che oggi sa come accendere in voi la fantasia migliore, come rendervi originali e interessanti con tutti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sentite crescere, dentro di voi, una certa forza, tanto che sarete molto meno soggetti alle provocazioni di qualcuno. Non avete nessuna voglia di arrabbiarvi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una giornata fatta di buoni propositi, forse perché state coltivando idee, alcuni progetti, certe ambizioni. E tutto, insieme a voi, assume un valore diverso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mercurio non smette di imporvi parole e discorsi, ma almeno potete contare su una Luna che vi suggerirà cose interessanti da dire, da raccontare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giornata in cui fare pulizia in voi, in cui coltivare solo le intenzioni buone, quelle giuste, quelle che sanno costruire. Un giorno che ha tanta voglia di luce.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Anche per oggi, avrete a che fare con persone particolarmente attive e reattive, con chi prende volentieri l’iniziativa e fa. La cosa vi piace parecchio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Divertitevi ad osservare persone che si muovono sull’onda di intuizioni, di una logica tutta da intuire e da scoprire. Giudicate poi dai risultati ottenuti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Marte abiterà insieme a voi ancora per poco, dunque certe energie e certe premure sembrano lentamente calare. Rilassate le intenzioni, fate pace con qualcosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Grazie all’amicizia della Luna, in onda anche per oggi, davvero potrete esprimere ogni pensiero ma senza la paura di essere giudicati forse poco concreti o sognatori.