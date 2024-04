Oroscopo di martedì 9 aprile

O roscopo di martedì 9 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi percepite davvero un gran bisogno di fare chiarezza, di capire e di vedere le cose per come sono veramente, senza filtri e senza bugie. Sarà importante farlo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il vostro istinto vi porta ad osservare qualcosa di nascosto, di poco logico o visibile. Per oggi mettete da parte la mente e lasciate che sia il cuore a scegliere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarà una giornata in cui emozioni e pensieri sapranno andare d’accordo, troveranno un buon compromesso, aiutandovi a convincere persino il cuore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Un tempo fatto apposta per dire e per ammettere, ma in modo logico e preciso, al netto di strani dubbi o di pericolose illusioni. Un giorno che ha il sapore della chiarezza.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Chiedetevi che cosa sia veramente così importante, o quali dovrebbero essere le vostre reali priorità, le giuste e necessarie precedenze. Oggi sarà facile rispondervi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi piacerà parecchio il modo con cui qualcuno fa e reagisce, usando uno stile che ama la precisione, che non ammette caos o dubbi inutili. Dritti al punto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Quando dite e parlate oggi metteteci sempre un po’ di sana emozione, non privandovi mai del lusso del cuore, dell’empatia. Siate onesti e trasparenti con tutti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Forse ci sono cose che potete risparmiarvi, energie che potete risparmiare e usare per qualcosa di meglio, che ne valga la pena. Siate lucidi con le scelte.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Dedicatevi del divertimento intelligente, distrazioni che sappiano costruire, insegnare, dirvi e raccontarvi qualcosa di interessante. Oggi la Luna vi consente questa possibilità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Se qualcosa merita, o ha bisogno, di essere chiarito con un familiare, allora questo potrebbe essere il giorno giusto per farlo. Siate chiari, non nascondete nulla.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siete tendenzialmente un segno logico e schietto, e oggi potreste esserlo ancora di più. Soprattutto quando racconterete, se illustrerete pensieri e intenzioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non fate niente da soli, chiedendo sempre un parere o un aiuto quando si tratterà di fare qualcosa che forse non vi convince, qualcosa che non vi è così chiaro.