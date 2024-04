Oroscopo di mercoledì 10 aprile

O roscopo di mercoledì 10 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Provate a fare pace con certi limiti, con quelle realtà che non vi lasciano probabilmente liberi di essere e di fare. Date un senso e una spiegazione a certe verità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna vi ama, vi è vicina, e vi consente di accettare per davvero certe situazioni, quelle persone che non sempre vi accontentano o che la pensano come voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi sembra vivere un tono emotivo molto speciale, la voglia di abbracciare emozioni e dolcezza. Ottimo momento per migliorare ogni intesa o sentimento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Davvero oggi sogni, programmi e speranze saranno gli stessi di quelli degli altri, davvero oggi sarà inevitabile immaginare e costruire qualcosa insieme.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi qualcuno vive un’energia forte ma distratta, qualcosa che somiglia molto ad una passione, alla dolcezza più intensa e speciale. Non lesinate coccole e abbracci.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Contate su certe persone che oggi sembrano accorgersi dei vostri impegni, delle cose che dovete fare e svolgere, e che stavolta condivideranno la fatica, lo sforzo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete un po’ meno fretta di dimostrare i vostri sentimenti, di raccontare ciò che sentite, che considerate importante. E la cosa vi fa sentire più tranquilli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non abbiate paura di proporre qualcosa di bello e di utile, di inventarvi cose che servano a farvi stare meglio, a semplificare realtà e sensazioni. Siate aperti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete in vena di affrontare un blocco, o qualcosa che vi pesa e che non vi lascia così liberi di fare. Sarete coraggiosi e obiettivi, vorrete capire come potete migliorare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi potete contare su forze speciali e amiche, su energie che vi consentiranno di fare senza però mai sentirvi obbligati o costretti a fare nulla che non vorreste.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Momento ideale per fare qualcosa che richieda tantissima forza e molta tenacia. Marte davvero vi aiuterà a svolgere ogni compito, a non rinunciare a niente, a non rimandare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Vivete un momento fatto di grandi equilibri e di intese cosmiche, un tempo che vi aiuta ad accogliere ogni cosa senza paura, con coraggio e un vero entusiasmo.