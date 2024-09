Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sarà sempre così facile capire la direzione, scegliere le prossime mosse e crescere in modo logico e razionale. Perché qualcosa sfugge alla vostra comprensione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna Piena vi spinge a riflettere, forse a capire meglio il senso di pensieri e speranze che hanno coraggio, che possono credere in ciò che vogliono.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Davvero importante questa Luna che vi spinge a ribellarvi a certe imposizioni, a quei dettami che non potete o volete accettare. Tempo di discutere e di reagire.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Inutile provare a dialogare con certe persone, con chi non vuole capire o ascoltare ciò che avete da dire. Meglio decidere autonomamente ogni cosa e non pensarci più.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno non sembra disposto ad ammettere di essere nel torto e, al contrario, potrebbe intestardirsi. Voi aspettate un po’ prima di spiegare perché si sbaglia

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio e Saturno si fronteggiano, rendendovi parecchio polemici rispetto a regole e schemi che non capite e che non servono. Prendetevi un giorno di libertà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi apparirà finalmente chiaro come certi impegni o certe incombenze non siano così importanti o precise. Di qui percepirete un senso di leggerezza che vi farà benissimo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Grazie a questa grande Luna, vi accorgerete quanto bisogno di fantasia e di creatività avete. Un momento ideale per inventare, per immaginare qualcosa di diverso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Immaginatevi spazi nuovi e diversi modi di condividere il vostro quotidiano con le persone di casa. Fatelo adesso, mentre la Luna Piena vi aiuta a capire, a fare luce.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Anche voi a volte sbagliate a parlare, dicendo in modo poco chiaro o comprensibile. Tenetene conto e non arrabbiatevi se qualcuno magari non vi capirà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mettete da parte, per un momento, logica e buon senso per immaginare qualcosa di speciale. Parlando e comportandovi in modo originale, colorando ogni discorso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna Piena brilla dal vostro segno in compagnia di Nettuno. Per questo sarà un momento in cui nulla, o quasi, vi sarà chiaro, in cui ogni cosa vi apparirà relativa, poco importante.