Oroscopo di mercoledì 27 marzo

O roscopo di mercoledì 27 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questa giornata vi ispira coraggio e una punta di orgoglio, mettendo alla prova la vostra voglia e la vostra capacità di essere forti, determinati, decisi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Forse, per colpa di una Luna contraria, oggi dovrete accettare proposte e volontà di altre persone, rinunciando a qualcosa in nome di un’armonia che va protetta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fate pace con le emozioni, vi sentite più tranquilli e interiormente pronti a trovare risposte, a vivere la leggerezza delle cose. Un bel miglioramento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi avete voglia di passioni belle, divertenti, leggere. Di tutto ciò che insomma vi piace e vi diverte, ma che non esagera mai con niente, che non sbaglia.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Cercate di capire che cosa vi impedisce forse di essere interessati a qualcosa di bello o di importante. Lavorate sulle paure e sulle pigrizie che vi ostacolano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Troverete in voi stessi il modo per dire e per chiarire sempre ogni cosa. Così da sentirvi sempre puntuali rispetto a dinamiche e verità che si faranno sentire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Cala il tono emotivo, per questo oggi vivete meglio ogni relazione, rispettando ed apprezzando certe misure, quelle regole che vi aiutano ad amare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Oggi la Luna entra nel vostro segno per portarvi coraggio, passione e voglia di vivere al meglio ogni cosa. Con una punta di orgoglio in tutto ciò che farete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Convincetevi di essere più forti di ogni cosa, davvero capaci di affrontare e di gestire problemi o complicazioni di vario genere. Perché è vero, perché Giove vi protegge.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Siate più intensi e convinti con le vostre idee, con le cose in cui sperate. Perché questo cielo ha bisogno di vedere passione per potervi accontentare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Attenzione a non lasciare che la voglia di fare e di ottenere finiscano per farvi esagerare un po’, sbagliando magari la mira, facendo qualcosa di poco utile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il trigono lunare accende ancora di più quel Marte da poco entrato nel vostro segno. Per questo emozioni e passioni oggi funzionano, collaborano, smuovono.