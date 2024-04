Oroscopo di mercoledì 3 aprile

O roscopo di mercoledì 3 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi va di moda una certa fantasia, quella sottile libertà di pensiero che forse non vi convince ma che dovreste imparare ad accettare. Non siate troppo rigidi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere e Nettuno oggi si uniscono per garantirvi il miglior rapporto possibile con una libertà di pensiero che vi porterà parecchia fortuna. Non limitatevi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Al caos di Mercurio oggi si sommano le imposizioni di una Luna freddina, per questo la giornata sembra chiedervi troppo. Decidete di abbassare tempi e modi del tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Davvero questo cielo vi fa venire voglia di cose libere e colorate, di quelle azioni o pensieri che non devono ubbidire a niente, a nessuno. Vivendo in modo spontaneo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Lasciate perdere le piccole cose, quegli impegni non così importanti che potete benissimo rimandare o delegare ad altri. Non imponetevi di fare tutto adesso.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Venere e Nettuno si danno appuntamento di fronte a voi, imponendovi di accettare certe fantasie, di non poter esigere chiarezza e logica ad ogni costo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Troverete la forza in voi stessi, tra le vostre convinzioni e i punti di forza che vi contraddistinguono. Dunque non aspettate che siano gli altri a gestire un problema.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giornata fatta apposta per i sogni – quelli innocenti, ovvio – per lasciare liberi i pensieri di arrivare dove vogliono. Fatelo però con qualcuno che vi piace.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non è il momento della chiarezza, di una logica che serve per andare d’accordo con il cuore e le sue domande. Sentitevi liberi di vivere ciò che più vi piace.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Il cielo sembra ripetere un invito al Capricorno. Non preoccupatevi troppo di niente e lasciate che ogni cosa vada come vuole, come deve. Non siate troppo previdenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

A volte impegno e passione esigono anche una certa libertà d’azione. Dunque non fate troppi programmi per la giornata e lasciate libera l’energia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Venere e Nettuno oggi vi daranno grandi soddisfazioni. Facendovi sentire sempre perfetti per ogni evenienza, sempre al posto giusto per raccontare ogni desidero, ogni fantasia.