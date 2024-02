O roscopo di venerdì 16 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Venere si fa molto gentile, rendendo subito migliore la qualità di amori e relazioni. Da questo momento dovete provare a sognare insieme a qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le tante quadrature indicano un momento in cui non mancano le cose da fare, gli obiettivi da inseguire. Per contro, la Luna vi garantisce energia e passione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il nuovo trigono di Venere rende più divertente e simpatico il vostro presente. Perché non mancano le idee, le occasioni per stare bene, per sorridere al momento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il vostro cielo si fa leggero, facendovi sentire più forti e più liberi rispetto alle cose del presente. Non impeditevi di essere originali, alternativi, speciali.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Da oggi fate i conti con Venere, con il bisogno di lavorare e di impegnarvi ma facendo sempre i conti con gli altri. Usate diplomazia e buone maniere.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Passione, fantasia e logica. La Luna oggi vi garantisce ogni cosa, mettendovi in condizione di fare bene con il venerdì. Inseguite un obiettivo, una ambizione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete fatti della sostanza di Venere, e il pianeta da oggi è in ottima posizione Per questo vi sentite più forti, capaci di sogni e di fantasia, pronti a vivere le cose che vi piacciono.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il cielo vi raccomanda di dedicare del tempo a pensare, a capire meglio come funzionano amori e relazioni. Perché sapete di dover forse cambiare qualcosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna alzerà il volume delle emozioni facendovi sentire importanti, chiedendovi di non nascondere mai ciò che sentite. Importante saper condividere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Concedetevi una giornata simpatica, divertente, fatta anche di cose che vi piace vivere. Ascoltando chi vi farà una proposta, chi vi coinvolgerà in qualcosa di bello.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Venere arriva nel segno portando con sé la voglia di stare bene, tutto il tempo da dedicare a voi stessi e a chi amate. E il cuore si prende una rivincita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi sentirete di poter mostrare le vostre vere emozioni, di poter sempre condividere ogni sensazione, ogni impressione. Per un venerdì che dice e che si racconta.