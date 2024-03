Oroscopo di venerdì 29 marzo

O roscopo di venerdì 29 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Forse qualcuno si aspetta da voi un modo diverso di fare e di collaborare. Forse oggi vi sarà richiesto di essere gentili, armoniosi, fantasiosi ma mai eccessivi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna mette alla prova la vostra energia del cambiamento. Così preferirete non fare mai troppo, coltivando una staticità fatta apposta per non creare problemi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Concedetevi un momento di silenzio, una pausa dal fare e dal reagire, perché anche nell’attesa c’è del valore. Lasciate che gli altri facciano ogni cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Divertitevi ricercando armonie e bellezze intorno a voi, provando a stupire voi stessi e qualcuno ma in modo semplice, gentile, senza inventare niente di speciale.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi il cielo sembra sconsigliarvi qualsiasi forma di ribellione o di polemica sul posto di lavoro o in situazioni in cui sareste visibili. Meglio optare per un look gentile e calmo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dite e parlare rispettando sempre il pensiero degli altri, coltivando un’intesa gentile, mai troppo veloce, mai polemica o graffiante con chi vi sarà di fronte.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentitevi liberissimi di fare cose, di dare libero sfogo ad una fantasia che può e che deve inventarsi nuovi percorsi e altre occasioni. Perché le stelle ve lo concedono.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Grazie alla Luna, ancora nel segno, oggi apprezzerete le cose calme, le persone che contano, le idee e i pensieri che non hanno paura di rompere certe regole.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcosa sembra volervi convincere a rinunciare a cambiare qualcosa, a dire di no a decisioni rapide o mutamenti improvvisi. Forse che sia un segno del destino?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di

Vi sarà chiarissimo che i sogni hanno sempre bisogno di gentilezza, di fantasia e di stupore. Vi convincerete che niente si può ottenere con la forza o la fretta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Nonostante questa Luna vi spinga a fare di più e di meglio, non rinuncerete di certo a essere gentili con tutti, a non esagerare mai con le maniere o con le passioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Bello poter, ancora una volta, addolcire le vostre emozioni usando quella fantasia che vi viene spontanea. Importante invece non avere mai premura di fare.