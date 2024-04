Oroscopo di venerdì 5 aprile

O roscopo di venerdì 5 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Da oggi Venere abita insieme a voi, vi porta bellezza e voglia di vivere in armonia ogni rapporto, ogni situazione. Apparite più tolleranti con tutto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sembrate perdere di vista una parte di voi, smettere di pensare a cose e situazioni perché qualcosa vi sfugge, non vi è troppo chiaro. Aspettate prima di parlare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Grazie alla Luna oggi saprete vivere un buon compromesso tra emozioni e pensieri, così da non esagerare mai con niente e con nessuno. Facendo le scelte migliori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di una fantasia utile, di pensieri liberi ma anche capaci di esprimere verità, concretezza e desiderio. E le stelle oggi vi aiutano a farlo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La nuova amicizia di Venere vi consente di vivere meglio il lavoro e gli impegni del momento. Dunque siate concreti e coraggiosi, non rinunciate.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Oggi vi innamorerete di qualcosa di bello, di un sogno o di un progetto che le stelle sembrano rendere potente. Non impeditevi di sperare in un futuro che vi piace.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La nuova opposizione di Venere sembra accrescere l’energia e la passione che dovrete e vorrete dimostrare alle persone vicine. Una piccola sfida con voi stessi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Da oggi diventa un po’ meno facile vivere i rapporti, forse perché si fanno meno scontati, meno fluidi o spontanei. Metteteci impegno e attenzione per non sbagliare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Inizia un periodo in cui divertimento e creatività potrebbero essere ambiti e energie irrinunciabili, in cui non avrebbe senso rinunciare a qualcosa di bello.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Fatalmente, Venere vi complica un po’ il rapporto con gli impegni e le cose da fare, forse perché sarete più concentrati su qualcosa di intimo, di personale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La Luna, nel vostro segno, vi spinge a ricercare i pensieri migliori, quella logica che serve per risolvere, per dare buone risposte a chi le merita. Siete logici ma gentili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Perderete l’amicizia di Venere, restando in compagnia di un cielo meno morbido, meno colorato. Peccato. Provate a reagire migliorando il vostro rapporto con gli impegni.