Ariete 21/3 — 20/4

Le tue idee proveranno a farsi concrete e reali. Lo faranno con entusiasmo, ma anche consapevoli di quegli ostacoli e di quei problemi che accompagnano sempre chi agisce. Stai vicina a chi mette a fuoco forse un problema, forse un divieto.

Toro 21/4 — 21/5

Il tuo cielo si prepara a capire, a diventare consapevole di certe cose che fanno parte del presente. Mercurio accenderà i tuoi pensieri, che la Luna Piena vorrà poi condividere con gli altri, per non nascondere nulla di importante. Sii sempre sincera.

Gemelli 22/5 — 21/6

Non è difficile caricarsi di dubbi e sospetti quando qualcosa ti sembra poco chiaro o nascosto. Specie per una come te, dai pensieri veloci e instancabili. Ma dovrai accettare di non poter controllare ogni cosa, sopportando piccoli misteri e mezze verità.

Cancro 22/6 — 22/7

Luna e Mercurio sono in vena di scherzare un po’ con il futuro, immaginando situazioni e occasioni per vivere in modo più interessante questo momento. Ma sempre con stile, evitando tutto ciò che non illumina le azioni. Sai scegliere, fallo.

Leone 23/7 — 22/8

Mercurio dice che è arrivato il momento di dimostrare le tue qualità e ciò che puoi concretamente fare, perché il tuo impegno esige di più. Muoviti con sicurezza, senza farti rallentare da inutili sospetti. Senza ascoltare chi ti consiglierà di avere paura.

Vergine 23/8 — 22/9

Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di distaccarci dalle piccole cose per dedicarci a ciò che davvero conta, a ciò che è importante. Hai voglia di pensieri profondi che mettano a fuoco i tuoi sentimenti, che poi vivrai, come sempre, con prudenza.

Bilancia 23/9 — 22/10

Non senti più il bisogno forte e urgente di parlare e di comunicare ogni cosa, ogni movimento. Questo silenzio ti aiuterà a riconoscere i tuoi limiti e le cose che forse dovresti risolvere o cambiare. Un consiglio? Confronta le tue qualità con quelle di altri.

Scorpione 23/10 — 21/11

Si sa che sei una persona emotiva e che, quando le emozioni ti agitano, diventa per te difficile tacere o restare ferma. Luna e Mercurio accendono dialoghi e scambi, forse anche per risolvere certi dubbi e far luce su qualcosa che non ti lascia tranquilla. Parla e non ti nascondere.

Sagittario 22/11 — 21/12

Il cielo ti regala un momento di pace, un periodo in cui nessuno farà mai troppo rumore o disturberà il tuo cuore. Lascia che ognuno si muova liberamente per fare altrettanto, senza dover spiegare nulla, per vivere solo di cose tue, quelle per cui non ti devi giustificare.

Capricorno 22/12 — 20/1

Quando i pensieri che guardano in avanti, in direzione del futuro, sono dubbiosi e difficili da amare, non ti resta che vivere al massimo il presente, con leggerezza e ottimismo. Divertiti a inventare qualcosa, occupando il tuo tempo con piccole passioni e con chi ti piace.

Acquario 21/1 — 19/2

Di fronte ai dubbi e alle incertezze di un destino che sembra difficile da comprendere, non puoi fare altro che rispondere con la forza di ciò che ti appartiene, con le piccole verità che sono la parte più vera di te. Sentiti forte perché autentica e sincera.

Pesci 20/2 — 20/3

Mercurio ti aiuterà a sbloccare le parole e a dare di nuovo un senso ai dialoghi, a ciò che desideri esprimere. Hai bisogno di capirti con qualcuno, di fare chiarezza e di non rinunciare a spiegarti. Non lasciare nulla a metà, prova ad andare a fondo veramente.