È l’anno degli investimenti. Le stelle offrono promesse, energie e possibilità su cui dovresti puntare per preparare il tuo futuro alla felicità

Sta per iniziare un nuovo anno: curiosa di scoprire che cosa ha in serbo per te? Ecco, segno per segno, cosa dice l’oroscopo del 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

AMORE Il tuo 2024 sembra essere gentile e affidabile con il cuore, infatti i pianeti che decidono della qualità dei sentimenti si comporteranno bene con te. Aspettati alcuni momenti speciali in cui abituarti alla solidità di Saturno e di quegli amori destinati a durare. Flirt e seduzione saranno al top in febbraio e marzo, in estate e nella prima metà di novembre. Impara a dialogare e condividi.

SOLDI&LAVORO Saturno chiede di iniziare ad allenare tenacia e precisione. Usa la prima metà dell’anno per migliorare la qualità delle tue ambizioni, appoggiandoti a un Giove che ci sa fare. Da metà marzo a metà maggio, Mercurio ti porterà più fortuna con i guadagni. Le occasioni non mancheranno, ma tu dimostra di apprezzare per non deludere il cielo.

BENESSERE Mercurio ti farà sentire leggera, garantendoti un tono fisico ottimale. Energie al top specie nei mesi primaverili grazie alla vicinanza di Marte. E, poi, fortuna con cure e trattamenti, se li inizi nei primi giorni di settembre quando il cielo sarà complice.

IL TUO MANTRA Divento consapevole che chi ha bisogno di dimostrare il suo valore non vale poi molto.

Toro (21 aprile – 21 maggio)

AMORE Gli astri di lungo termine prospettano una maggiore calma e stabilità con le questioni di cuore, ma per ottenere il massimo dal tuo futuro, nei prossimi mesi dovrai prendere decisioni importanti. Sfrutta la primavera e, poi, le settimane a cavallo tra fine giugno e fine luglio per chiarirti le idee e non lasciare nulla in sospeso. Approfitta di quel Giove amico fino a maggio per compiere quei piccoli gesti di coraggio che possono anche sembrare fatti a caso, ma servono a seminare nuove promesse di serenità. Passioni e flirt in salsa estiva.

SOLDI&LAVORO Di occasioni così se ne presentano ogni tanto, dunque è meglio mettere da parte ogni pigrizia e impegnarti, facendo tutto ciò che è possibile per migliorare. Meglio entro maggio, cioè prima che Giove smetta di portarti fortuna, così ti assicurerai un lungo lasso di tempo in cui stare bene tra le cose che hai già conquistato. Urano annuncia rivoluzioni e cambiamenti ancora per poco, meglio non aspettare troppo a lungo i favori del destino.

BENESSERE Spesso ti dimentichi di ascoltare il corpo. Il nuovo anno ti chiederà soltanto di non pretendere troppo da te stessa in marzo e anche in dicembre, mesi in cui le tue energie andranno in riserva. Dunque faresti bene a non esagerare.

IL TUO MANTRA Smetto di coniugare i verbi al passato e al futuro, per riscoprire il fascino del presente.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno)

AMORE È bellissimo sapere che il cielo ha in mente grandi cose e avere la sensazione di vivere il nostro tempo con ciò che ci appartiene. Giove, da maggio in poi, ti aiuterà a percepire tutta l’importanza di chi ami, avvicinandoti a desideri, ambizioni e possibilità da condividere. Sapendo che nel tuo futuro prossimo è già scritto come Urano sta pensando a cambiare radicalmente certe situazioni. Impegnati adesso perché tutto possa succedere domani e nulla ti crei ostacoli o blocchi.

SOLDI&LAVORO Da maggio per dodici mesi Giove abiterà nel tuo segno, accendendo occasioni e vocazioni importanti. Non devi lasciare che le cose accadano per caso o senza ragione, ma sfrutta bene ogni situazione. Convinciti che ce la puoi fare dando il massimo in marzo e in settembre. La tua fortissima capacità di adattamento farà il resto spingendoti a cercare il meglio.

BENESSERE Dopo una primavera non sempre al top, in estate Marte ti regalerà smalto ed energia in abbondanza. Maggio e novembre saranno invece i mesi ideali per prenderti cura di te, e volerti più bene.

IL TUO MANTRA Se seguo solo i sentieri battuti non posso crearne di nuovi e lasciare una traccia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

AMORE In vista di un 2025 che si annuncia piuttosto esigente, l’Anno Nuovo ti concede extra dosi di morbidezza, regalandoti momenti incantati che promettono di rendere più felice il tuo cuore. Saturno ti sarà amico, aiutandoti a vivere meglio ogni rapporto, affetto e sentimento. Sfrutta l’oggi per costruire intese e complicità (soprattutto nel primo semestre dell’anno), mentre vivi al massimo le passioni, tenute accese da un Marte che ti è volentieri complice. L’estate porterà fortuna all’amore.

SOLDI&LAVORO Ancora per tutto l’anno potrai concederti il lusso della speranza, la possibilità di fare piani e progetti senza domandarti se siano anche realizzabili o sostenibili. Aggiungi idee e scorciatoie al tuo modo di affrontare il lavoro, perché poi, dal 2025, dovrai dimostrare di aver ottenuto risultati importanti e capaci di durare nel tempo. Non avere paura di inventare, mettici un po’ di fantasia, tanto Giove ti proteggerà.

BENESSERE Dopo un primo semestre vissuto tutto d’un fiato e senza fatica, per merito di Giove che ti amerà e saprà garantirti il giusto benessere, da giugno in poi dovrai farti più prudente, e soprattutto meno esigente con te stessa. Giugno e dicembre saranno, però, anche i mesi migliori per correre ai ripari e riprenderti un certo equilibrio.

IL TUO MANTRA Prendere la vita con leggerezza e sorridere al mondo è una delle scelte più coraggiose.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

AMORE Non sempre l’ottimismo è il tuo forte, eppure il 2024 ti aiuterà a credere nelle migliori promesse, quelle che arrivano dal cielo. Giove si trasformerà in un amico celeste da fine maggio, cambiando la tua attitudine verso i sentimenti e convincendoti che è necessario calarsi in un rapporto amoroso, altrimenti gli anni a venire saranno meno interessanti. La vera svolta di coppia avverrà in estate, quando Giove e Marte si daranno da fare per illuminare le cose del cuore.

SOLDI&LAVORO Dovrai spostare il tuo baricentro verso il futuro, compiendo piccoli passi che rendono possibile ogni cosa. Dall’estate in poi cerca di inventarti nuovi mestieri, perché il bisogno (e la possibilità) di fare altro sembra vicino. Le sorprese del 2025 mettono le loro radici nel presente, meglio essere curiosa.

BENESSERE Il 2024 si annuncia come un anno tranquillo, con pochi suggerimenti per stare bene. Solo non dare ragione a un Mercurio spesso in vena di esagerare. Vietato insomma sfidarti, meglio non strafare e concederti frequenti momenti di vero riposo.

IL TUO MANTRA Tra tutte l’avere fiducia è la cura più infallibile per scacciare ogni paura.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

AMORE Per poter andare lontano hai bisogno di allenare il sacro muscolo della fiducia, sforzandoti di vedere il buono e il bello anche là dove nulla sembra mai davvero chiaro. Giove renderà intense e interessanti le tue relazioni fino all’estate, in combutta con Saturno che farà di tutto per consolidare situazioni e scambi, e regalarti un nuovo senso di appartenenza. Gennaio, febbraio e ottobre saranno forse i mesi in cui il tuo cuore batterà più forte, in cui non mancheranno sogni e occasioni.

SOLDI&LAVORO Segnati in agenda il 28 maggio, quando Giove farà sentire la sua voce nel settore del lavoro. Da quel momento, e per un anno intero, potresti sperimentare situazioni in grande fermento, occasioni e offerte persino inaspettate che renderanno ancora più importante il tuo rapporto con tutto ciò che fai. La Luna ti suggerirà qualcosa di prezioso nei primi di giugno per poi domandare un momento di riflessione a fine anno.

BENESSERE Fino a maggio dedica un po’ di tempo a capire che cosa non ti funziona, quali sono le cose che dovresti migliorare, quelle di cui prenderti cura per stare meglio. In estate Venere ti chiederà di fare qualcosa per migliorare il look, in modo da sentirti più sicura e rafforzare la tua autostima. Non essere troppo severa con te stessa.

IL TUO MANTRA La confidenza non ha il senso del tempo, a volte basta un attimo per ritrovarsi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

AMORE Accetta qualche mese lento e silenzioso, perché da maggio molte cose cambieranno. Le stelle della Bilancia hanno in mente una potente variazione di energia, allena l’abitudine alla novità, così da sentirti forte per le rivoluzioni degli anni che verranno (Saturno e Urano avranno molto da raccontarti). Intanto cerca persone nuove e vivi le emozioni, seguendo Venere con le sue idee che ti vedranno in pista soprattutto in estate e anche a fine anno. Impara a dire più spesso di sì.

SOLDI&LAVORO I primi mesi del nuovo anno potrebbero essere i più propizi per guadagni e investimenti. Poi, però, le stelle ti chiederanno di decidere cosa vuoi fare da grande, a partire dal 2025 quando il cielo farà sul serio. Nel frattempo tieni d’occhio il mese di luglio, quando la Luna accenderà piccole rivoluzioni sul fronte professionale.

BENESSERE Dopo una prima parte d’anno un po’ incerta, a partire dalla primavera ti sentirai più forte. Le stelle consigliano di passare all’azione nei primi giorni di marzo e di iniziare in settembre cure, diete o trattamenti.

IL TUO MANTRA Il cambiamento è una porta che posso aprire soltanto dall’interno.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE Appòggiati a un Saturno complice per gestire al meglio i primi cinque mesi del 2024. È il tempo in cui potrai seminare, iniziare a disegnare destini lontani o prevedere fortune. Affida volentieri il tuo cuore alle stelle di inizio anno e poi, ancora, a quelle di aprile e d’ottobre, che accenderanno la bellissima sensazione di essere amata. La Luna Nuova dei primi di maggio si sommerà a Giove, regalandoti qualcosa di importante se sei in coppia.

SOLDI&LAVORO Tieni d’occhio l’estate con le sue fughe in avanti, e quelle espansioni così veloci e imprevedibili che ti porteranno fortuna. Anche perché, nei mesi più caldi, persino Mercurio vorrà accelerare le collaborazioni che costruiscono i destini, facendo la differenza. Credici o no, la Luna Nuova dei primi giorni d’agosto farà succedere belle novità, smuovendo fortune e sottili possibilità. Fai solo attenzione alle spese estive.

BENESSERE Marte sosterrà il tuo benessere in gennaio, aprile e ancora in ottobre, e in quei mesi non dovrai preoccuparti di niente. Un po’ di attenzione ti sarà richiesta in marzo e in giugno, forse per contrastare infiammazioni o tensioni.

IL TUO MANTRA Vivere è mutare, come fa la natura con l’avvicendarsi delle quattro stagioni.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE Davvero ci sono anni che ti insegnano a vivere con gli altri, a sacrificare una parte di te stessa in nome dei rapporti che contano, di relazioni che hanno un peso. Giove ti sfiderà a mettere da parte una certa libertà per concentrarti anima e corpo su chi ami, dimostrando che sei capace di grandi cose. Anche perché i pianeti lenti dal 2025 ti chiederanno molto, si aspetteranno conferme e risposte importanti. Nel frattempo goditi la lunghissima amicizia di quel Mercurio che ti farà sentire super al fianco di chi ami.

SOLDI&LAVORO Conta sui migliori aiuti cosmici dall’11 marzo al 17 maggio, dai primi di luglio fino al 10 settembre e ancora dal 3 novembre in avanti, quando ogni dinamica professionale funzionerà. Vivi un 2024 ancora in costante movimento prima che Saturno fermi le tue stelle, mettendo a fuoco ciò che hai fatto, quello che hai saputo costruire.

BENESSERE Venere ti sosterrà fino a marzo, da fine aprile al 10 giugno e dai primi di novembre in poi. Chiedi un po’ meno al corpo in estate, quando ci sarà bisogno anche di parecchio relax.

IL TUO MANTRA Fare ciò che amo significa essere libera. Amare ciò che faccio regala la felicità.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

AMORE Tempi e attese non ti fanno certo paura, perché sei una persona decisamente tenace. Così, in vista di un 2025 che farà le cose sicuramente in grande, puoi concederti un 2024 che risolve, porta equilibrio e anche una diversa consapevolezza, rendendoti molto più disposta a esprimere quello che pensi a chi è accanto a te. Sfrutta la potenza delle parole per fare ordine tra tutto ciò che è rimasto in sospeso. Soprattutto da gennaio fino ad aprile, quando non ti mancherà la migliore fortuna nelle relazioni.

SOLDI&LAVORO Febbraio, maggio, agosto e ottobre saranno i mesi in cui Venere ti aiuterà a fare e a funzionare meglio, a non perdere mai di vista nulla di importante. Potresti invece vivere stress e fatiche speciali in giugno, magari per colpa di un Marte che complica la vita. Evita ogni tensione e costruisciti già una rete di complicità e di amicizie per brillare in futuro.

BENESSERE Dall’estate in poi fai più attenzione alla qualità della forma fisica. Soprattutto in ottobre, quando sarai soggetta a fatica, stanchezza e insofferenza. Per capire quando devi reagire ascolta la Luna: si annunciano ideali i primi giorni di giugno e dicembre, quelli che premieranno ogni iniziativa e decisione dedicata al benessere.

IL TUO MANTRA Servono molto tempo e pazienza per ritrovare fiducia in noi stessi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

AMORE Non dimenticarti che appartieni a un segno d’aria, e che leggerezza e invenzione non dovrebbero mai mancarti (altrimenti come farai con Urano in trigono dal 2025?). Allena la fantasia e aggiungi una sincera libertà di pensiero alle relazioni che hai e stai coltivando. Ascolta chi ti è vicino e preparati a una seconda metà del 2024 divertente e curiosa. In gennaio e agosto, con la Luna amica del cuore, potrebbero accadere tante cose nuove.

SOLDI&LAVORO Saturno ti spinge a mettere impegno e passione in tutto ciò che fai. Puoi dare il massimo fino a giugno per, poi, farti prudente e meno disposta a rischiare in luglio e novembre, mesi meno facili o scontati. A fine aprile inventati qualcosa e mettila in pratica, sarai protetta dalla Luna.

BENESSERE Il 2024 ti aiuterà a ritrovare energia e tonicità, dunque sorridi. Evita di rincorrere la premura di Marte nei mesi estivi, quando dovresti tenere sotto controllo i tempi e le passioni del fare, per non mandare in rosso la forza. Fai qualcosa di concreto per stare meglio a luglio.

IL TUO MANTRA L’intelligenza è la vera arma di distinzione dalla massa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

AMORE Sembra che il 2024 abbia tutta l’intenzione di trattarti bene, concedendoti piccole e grandi fortune in vista di un destino più comprensibile. Saturno ti abituerà all’ordine, alla magia della logica, per abituarti alla partenza di Nettuno che, dal 2025, smetterà di confonderti le idee e le intuizioni. Giove, invece, ti porterà fortuna fino all’estate, il tempo in cui potrai vivere ogni amore da vera protagonista. Sii prudente nella prima parte di agosto e in quella centrale di settembre, così da non dare troppa soddisfazione a Mercurio.

SOLDI&LAVORO Grazie a un cielo amico, nei prossimi mesi potrai arrivare alle persone che contano, quelle che sanno come aiutarti o farti crescere. Non dovrai avere paura di parlare e proporre, accettando colloqui e incontri, impegnandoti soprattutto fino alla primavera, forte di stelle gentili. Non essere timida, prova piuttosto a usare una sana obiettività in giugno per capire dove sei arrivata.

BENESSERE La vicinanza di Saturno impone una certa attenzione verso le sane abitudini, e tutti quei comportamenti che sanno aiutare l’equilibrio fisico. Saturno ti concederà qualche peccato di gola e un rapporto più sereno con la bilancia, ma se devi iniziare diete o trattamenti di benessere aspetta i primi giorni di febbraio o il mese di agosto.

IL TUO MANTRA Il caos spesso genera la vita, laddove l’ordine spesso genera l’abitudine.