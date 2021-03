E cco il programma della finale di Sanremo 2021: tutti i big in gara, gli ospiti della serata e i pronostici della serata

Sanremo 2021: la finale

Sabato 6 marzo va in scena la serata finale di Sanremo 2021: scopriamo insieme la scaletta della serata con l'ordine di esibizione dei cantanti in programma.

Oltre alle canzoni in gara, scopriamo chi sarà la presentatrice della serata, gli ospiti ma soprattutto quali sono i pronostici sul vincitore di Sanremo 2021.

La scaletta della finale di Sanremo: i cantanti

Per la finale di Sanremo sono in scaletta tutti i cantanti in gara della categoria Campioni:

Programma della serata

La serata sarà completamente dedicata alle esibizioni dei cantanti big in gara, sentiremo quindi per la terza volta dal vivo le canzoni in gara - fatta eccezione per Irama che ancora una volta partecipa tramite RVM.

Oltre alla gara ci sarà un ospite d'eccezione come Ornella Vanoni accompagnata da Francesco Gabbani, ma anche Federica Pellegrini.

Durante le serate di Sanremo abbiamo visto succedersi delle co-conduttrici decisamente d'eccezione, e non sarà diverso per la finale del festival. Dopo la serata condotta da Barbara Palombelli ecco le presentatrici della finale dovevano essere:

Simona Ventura

Serena Rossi

Purtroppo proprio alla vigilia della finale Simona Ventura è risultata positiva al Covid, cosa che le impedirà di partecipare alla finale di Sanremo.

L'ospite di punta della serata è Ornella Vanoni, che sarà accompagnata nella sua performance da Francesco Gabbani, ma non finisce qui. Ecco tutti gli ospiti della serata, compresi quelli fissi:

Serena Rossi (co-conduttrice)

Zlatan Ibrahimovic

Achille Lauro

Ornella Vanoni

Francesco Gabbani

Federica Pellegrini

Alberto Tomba

Chi vince Sanremo? I pronostici sul vincitore

Le esibizioni dei cantanti in gara hanno saputo capovolgere i pronostici del pre festival, ma se c'è una canzone in gara che è sempre stata favorita è quella della coppia Francesca Michielin e Fedez.

Le classifiche delle prime serate però hanno premiato palesemente Ermal Meta, che del resto ha già vinto un festival, ed è comunque abituato alle posizioni alte in classifica.

Secondo le quotazioni dei bookmaker tra i favoriti ci sono anche Annalisa, Irama e Noemi. Staremo a vedere.