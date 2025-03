Anche in aeroporto si può mangiare ad alti livelli. Bloomberg ha stilato la lista dei migliori ristoranti aeroportuali del mondo, evidenziando la presenza di ottime cucine in diversi terminal. Tra le mete gastronomiche imperdibili ci sono il raffinato Duddell’s di Hong Kong, il paradiso della carne Yakiniku Champion a Tokyo Haneda e l’innovativo Hungry Club a Madrid. Ecco come un transfer internazionale può trasformarsi in una vera esperienza gourmet.

L’aeroporto come destinazione gastronomica

Negli ultimi anni gli aeroporti hanno iniziato ad ospitare ristoranti stellati e punti gastronomici di eccellenza, attraendo chef di fama mondiale. Prima della partenza, all’arrivo o fra un volo e l’altro, la possibilità di gustare piatti raffinati in locali eleganti e curati è diventata una piacevole abitudine, un’esperienza di viaggio in sé per chi si sposta da un Paese, o da un continente, all’altro per una vacanza o per lavoro. D’altra parte, per i ristoranti e gli chef entrare in un aeroporto significa avere accesso a una clientela internazionale abituata alla qualità e desiderosa di un’esperienza culinaria nuova, di esplorare sapori diversi e “coccolarsi” prima di un lungo viaggio.

1° posto: Duddell’s – Hong Kong International

Al vertice della classifica di Bloomberg c’è Duddell’s, situato nel Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Hong Kong. Questo ristorante stellato Michelin è una vera oasi di cucina cantonese dove assaggiare piatti come il maiale alla griglia glassato al miele, noodles in brodo e i classici Dim Sum, ravioli artigianali fatti a mano.

2° posto: Yakiniku Champion – Tokyo Haneda

Al secondo posto si trova Yakiniku Champion, nel Terminal 3 dell’aeroporto di Tokyo Haneda. Locale specializzato nel barbecue giapponese di alta qualità, è rinomato per la sua eccezionale selezione di manzo wagyu. Tra le proposte più apprezzate ci sono gli involtini di wagyu con kimchi e il piatto speciale “Zabusuki” che viene grigliato direttamente al tavolo.

3° posto: Hungry Club – Madrid-Barajas

Completa il podio il creativo Hungry Club dello chef Dabiz Muñoz, situato all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. Aperto nel 2024, Hungry Club ha già conquistato i viaggiatori con la sua cucina innovativa. Offerta di piatti molto diversi fra loro, dai “croissant piatti”, a pizze con ingredienti inconsueti, ramen con salmone è il sandwich di costine di maiale con formaggio fuso.

Ristoranti in aeroporto: la classifica dei migliori

Ecco la lista completa dei migliori ristoranti aeroportuali del mondo secondo Bloomberg:

Duddell’s – Hong Kong International, Hong Kong Yakiniku Champion – Tokyo Haneda, Giappone Hungry Club – Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Spagna Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton – London Heathrow, Regno Unito One Flew South – Hartsfield-Jackson Atlanta International, USA The Salt Lick BBQ – Austin-Bergstrom International, USA Bun Mee – San Francisco International, USA Iwashi Sushi – Benito Juárez International, Messico

