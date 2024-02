Costiera Amalfitana, finalmente l’aeroporto: voli da quest’estate

T orna operativo da luglio l'aeroporto "Salerno - Costa d'Amalfi", nuove rotte con Easyjet e Volotea

Buone notizie per i turisti che da quest’estate vorranno visitare la Costiera Amalfitana. Dal prossimo 11 luglio sarà operativo l’aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi” che renderà più agevole raggiungere questa zona meravigliosa, già inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue scogliere mozzafiato e i suoi borghi pittoreschi affacciati sul mare.

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi

Costruito nel 1926, l’aeroporto nel corso dei decenni è stato utilizzato come base aerea militare, scuola di volo, centro antincendio e aeroporto privato. Fino al 2007 è stato utilizzato esclusivamente, oltre che da Carabinieri e Vigili del Fuoco, dalle scuole di volo e paracadutismo e per traffico business di piccoli jet privati. Fra il 2007 e il 2016 ha funzionato come hub commerciale. Ora, grazie a importanti interventi infrastrutturali, avrà un nuovo rilancio.

L’aeroporto dista 45 km da Amalfi

Lo scalo si trova a circa 45 km da Amalfi e a circa 21 da Salerno. La Costiera Amalfitana, gioiello della Campania, attira ogni anno cinque milioni di visitatori grazie a località dal fascino impareggiabile: da Amalfi con la sua storica cattedrale all’esclusiva Positano, da Ravello, sospesa tra cielo e mare, fino a Maiori e Minori, due gemme con spiagge incantevoli e una vivace scena gastronomica, fino a Cetara e Vietri sul Mare, note per la produzione di ceramica.

Easyjet inserisce la destinazione “Costa d’Amalfi”

Il piano di riapertura dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, identificato con il codice “QSR”, prevede che lo scalo campano sia utilizzato a diverse compagnie aerea. L’aeroporto è apparso sul sito di Easyjet. Nonostante non sia ancora elencato tra le destinazioni effettive, l’indicazione suggerisce che potrebbe essere aggiunto presto, in linea con le voci di un’intesa in corso non solo con Easyjet ma forse anche con Ryanair.

Volotea, quattro rotte per Italia e Francia

La compagnia aerea low-cost Volotea ha annunciato l’inizio delle sue attività presso il nuovo scalo campano con quattro collegamenti: Cagliari, Nantes, Catania e Verona. Si parte con Nantes, disponibile

dall’11 luglio, Cagliari, disponibile dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, saranno disponibili anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì.