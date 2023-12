Atmosfera natalizia, le 10 mete da non perdere

D alla Lapponia al Quebec, dall'Inghilterra alle Filippine: ecco le località dove trascorrere le vacanze di Natale in una atmosfera davvero magica

Adori il Natale e ti piacerebbe trascorrerlo in un luogo magico, pieno di atmosfera natalizia, mercatini, luci che abbagliano in tutte le direzioni, infinite tentazioni e dove le tradizioni come il calendario dell’Avvento sono una cosa seria e di lunga data? Dall’Inghilterra alle Filippine, ecco 10 mete che offrono tradizionalmente alcune delle migliori atmosfere natalizie.

Rovaniemi, Lapponia: il quartier generale del Natale

Per i finlandesi, Rovaniemi è il quartier generale del Natale, situato appena a nord del Circolo Polare Artico, in Lapponia.

I bambini qui preparano biscotti di pan di zenzero con la signora Claus, si iscrivono alla Scuola degli Elfi o seguono un corso di calligrafia e compongono le loro liste dei desideri di Natale con una penna d’oca tradizionale.

C’è anche il Ranua Wildlife Park, che ospita cuccioli di orso polare e alci. L’Arktikum, un centro scientifico dove viene svelato il mistero dell’aurora boreale. E chi è alla ricerca di un’esperienza davvero gelida può soggiornare nell’Arctic Snow Hotel, fatto interamente di neve e ghiaccio, ma dotato di saune e vasche idromassaggio in cui scongelarsi.

Il Calendario dell’Avvento di Betlemme, in Pennsylvania

Vicino a Filadelfia e New York City, Betlemme offre una meravigliosa fuga natalizia. Fondata nel 1700 dai coloni moravi, questa cittadina è giustamente orgogliosa del suo Calendario dell’Avvento dal vivo, che può essere goduto a partire dalle 5:30 dall’1 al 23 dicembre.

Si tratta di un evento gratuito e adatto alle famiglie, in cui un banditore suona una campana su e giù per Main Street per chiamare i visitatori alla Goundie House, la casa più antica del posto. Un bambino tra la folla viene invitato a bussare tre volte, e poi un’azienda locale esce con una sorpresa per tutti.

“La città di Natale” offre anche gite in carrozza trainata da cavalli, un tour dei pub, esposizioni di alberi storici e decorazioni in abbondanza.

La magica atmosfera natalizia di Bath, in Inghilterra

Questa storica città nel sud-ovest dell’Inghilterra celebra sia la nascita di Gesù che la nascita di Jane Austen, avvenuta il 16 dicembre del 1775, con grande clamore.

Il Jane Austen Centre è il posto migliore per conoscere la famosa scrittrice. Il Theatre Royal, che Austen menziona in L’abbazia di Northanger e Persuasione, ha un programma variegato di drammi natalizi, musical, opera e concerti.

Il mercatino di Natale di Bath ha una moltitudine di chalet in legno che vendono artigianato fatto a mano tipicamente britannico in un pittoresco ambiente georgiano. A cavallo tra l’imponente Abbazia di Bath e le venerabili Terme Romane, il mercato offre un modo festoso per scoprire il carattere di questa città storica. Bath on Ice è un’ottima scusa per allacciare i pattini.

Il Festival delle lanterne a San Fernando, nelle Filippine

Se l’Asia dovesse avere una capitale natalizia, San Fernando, nelle Filippine fortemente cattoliche, sarebbe una delle migliori candidate. La città, a nord-ovest di Manila, è rinomata per il suo Festival delle Lanterne Giganti, che inizia il 16 dicembre e termina l’1 gennaio. La tradizione di San Fernando di fabbricare lanterne risale alla fine del XVIII secolo.

Il momento clou di una visita qui è il parol, una colorata lanterna di Natale elettrica che simboleggia la Stella di Betlemme. I parol ricordano caleidoscopi psichedelici, vetrate brillanti, girandole prismatiche o fiocchi di neve sovradimensionati.

L’arrivo dei re Magi a Barcellona, in Spagna

Chiunque riesca a prolungare le proprie ferie fino al 12° giorno di Natale, ovvero il giorno dei Re Magi o l’Epifania, può raggiungere Melchiorre, Gaspare e Baldassarre a Barcellona.

La sera del 5 gennaio, i re Magi arrivano al porto della città sulla Santa Eulalia, la barca che prende il nome dalla Santa Patrona della città. I cannoni colpi in aria, i fuochi d’artificio illuminano il cielo e il sindaco consegna loro le chiavi della città. Quindi, sfilano per le strade in una magnifica cavalcata di carri allegorici che include cammelli, elefanti, giraffe e costumi abbaglianti.

L’atmosfera natalizia di New York City

Il Rockefeller Center si trova al centro del Natale di New York. La sua famosa pista di pattinaggio esiste dal 1936. L‘albero addobbato è una tradizione natalizia dal 1931. La vicina Radio City ospita l’annuale Christmas Spectacular, con protagoniste le Rockettes.

All’angolo sud-ovest di Central Park, Columbus Circle ospita i mercatini di Natale, con più di 100 venditori che offrono vestiti, regali, snack e bevande.

Le più grandi griffe della moda si uniscono ai festeggiamenti, facendo apparizioni in elaborate vetrine natalizie da Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Macy’s Herald Square flagship store e altri grandi magazzini.

Il chiasso natalizio di Nairobi, in Kenya

La magia è nel caos natalizio della capitale keniota. I visitatori troveranno chiassose canzoni natalizie a tutto volume in diverse lingue in vari negozi, sui mezzi pubblici e nelle lunghe file ai ristoranti e nei supermercati.

Una visita a casa di un amico o a un ristorante popolare potrebbe significare un piatto colmo di chapati (focaccia), un riso piccante noto come pilau e carne alla griglia – o nyama choma in swahili – solo per citarne alcuni.

I festaioli possono bruciare le calorie con un’escursione nella pittoresca Riserva Forestale di Karura, un paradiso per gli appassionati di attività all’aria aperta, reso popolare dal premio Nobel Wangari Maathai. L’iconico Parco Nazionale di Nairobi offre ai visitatori safari per vedere rinoceronti, leoni, giraffe e altri animali sullo sfondo della città tentacolare.

Per i regali di Natale, i vivaci mercati all’aperto offrono autentici dipinti, gioielli, vestiti e tessuti africani unici del Kenya.

L’atmosfera natalizia di Norimberga, Germania

Il mercatino di Natale di Norimberga è un’istituzione tedesca, che attira tradizionalmente più di 2 milioni di visitatori ogni anno. Ha molta storia alle spalle: la sua prima menzione scritta nota risale al 1628.

Nella “piccola città del legno e della stoffa“, i visitatori delle bancarelle possono trovare decorazioni natalizie tradizionali, spesso fatte a mano, giocattoli in legno e ogni sorta di cibo e bevande. Gli adulti possono gustare il pan di zenzero piccante di Norimberga e tazze di vin brulé. E per le famiglie con i bambini, c’è il Museo del Giocattolo.

Le luci di Bogotá, in Colombia

La capitale della Colombia si illumina ogni anno di luci natalizie. A Bogotá c’è la tradizione della “Ruta Navideña“, o Itinerario di Natale. I celebranti passeggiano nei luoghi più famosi della città per ammirare gli spettacoli abbaglianti.

Il Día de las Velitas (Giorno delle Piccole Candele) si celebra il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata Concezione. Segna ufficialmente l’inizio del Natale in Colombia. Le persone accendono piccole candele e lanterne di carta, posizionandole sui davanzali delle finestre e sui balconi.

Il Natale è dolce qui. La natilla è un piatto di crema pasticcera che assomiglia a un flan o a un budino e viene consumato insieme ad altri piatti preferiti delle feste, come i buñuelos (palline di pasta fritte servite calde).

La magia di Québec City, in Canada

Un paradiso per gli amanti dell’ambiente e della vita all’aria aperta, il Quebec brulica di attività invernali, offrendo programmi di vacanza per tutti i gusti. La vecchia Quebec City si trasforma in un pittoresco villaggio di Natale.

Gli amanti delle salsicce e delle caldarroste possono curiosare tra i prodotti del mercatino di Natale tedesco. I più religiosi possono passeggiare tra un’esposizione di presepi provenienti da tutto il mondo. Il vicino Sentier des Caps de Charlevoix offre escursioni a piedi, con le racchette da neve.