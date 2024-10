Visitare un intero Paese a piedi in meno di un minuto sembra impossibile, ma non per Hudson ed Emily Crider, influencer di viaggio della Pennsylvania. La coppia, impegnata nella missione di visitare ogni angolo del mondo, ha realizzato questa impresa unica attraversando la minuscola nazione insulare di Tuvalu.

L’obiettivo di visitare tutti i Paesi del mondo

Hudson ed Emily, noti sui social con l’account @hudsonandemily e seguiti da oltre 277.000 persone, hanno quasi completato la loro straordinaria impresa di visitare tutti i Paesi del pianeta. Fino ad oggi, sono riusciti a esplorare 183 dei 195 Stati presenti nella loro lista. Il loro viaggio li ha portati in alcuni dei luoghi più affascinanti e remoti del mondo, con Tuvalu come una delle ultime e più singolari tappe.

La minuscola Tuvalu nel Pacifico meridionale

Tuvalu, situata nel Pacifico meridionale, è tra i Paesi meno visitati e più piccoli al mondo. Con una popolazione di appena 12.000 persone e una superficie di soli 10 miglia quadrate, è più piccola della metà di Manhattan. Alcune parti dell’isola sono talmente strette che la larghezza massima è di appena 20 metri.

Meno di un minuto per attraversare il Paese

La conformazione assai anomala dell’isola, ha permesso ai Crider di attraversarla in un tempo record di meno di un minuto. La loro esperienza è stata immortalata in un video postato su Instagram che testimonia l’impresa.

Nel filmato, commentato da Emily, si vede Hudson che corre a torso nudo al suo fianco, con acqua e biscotti Oreo al seguito, come se si stesse preparando per una maratona. «In 30 secondi, puoi attraversare l’intero paese a piedi… ce l’abbiamo fatta», ha esclamato la viaggiatrice prima di inquadrare la spiaggia che segnava la fine del loro emozionante e brevissimo viaggio.

«Un posto bellissimo con una popolazione incredibile»

Anche se questa rapidissima escursione attraverso il Paese potrebbe sembrare soltanto una trovata da social, Emily ha insistito sul fatto che Tuvalu è davvero «un posto bellissimo con una popolazione incredibile». «Gli abitanti di Tuvalu sono super amichevoli», ha detto con entusiasmo la giramondo raccontando che «ogni sera centinaia di persone si recano alla pista di atterraggio per giocare a calcio, pallavolo e uno sport locale di Tuvalu».