Mentre il picco di caldo investe l’area mediterranea, nel Nord Europa si trovano località balneari che offrono spiagge invitanti a temperature più accettabili. Forse il mare non avrà le trasparenze di Sardegna e Grecia, ma queste destinazione magari poco note ai più assicurano tranquillità, minore calca di turisti e spesso paesaggi naturali che invitano alla contemplazione. Ecco cinque tra le migliori spiagge dell’Europa settentrionale dove si può godere di temperature sicuramente sotto i 30°.

Nida, Lituania

Nida non è solo una spiaggia, ma parte della penisola di Curonian, un’area protetta dall’UNESCO. Oltre alle sue spettacolari dune, la spiaggia offre una straordinaria biodiversità, l’acqua è pulita: non mancano infrastrutture come campi da gioco per bambini e campi da beach volley. Nella zona si possono visitare i villaggi di pescatori e ammirare colonie di uccelli rari. La presenza di piste ciclabili e percorsi naturalistici la rende ideale per escursioni all’aria aperta.

Grenen, Danimarca

La città danese di Skagen è famosa per Grenen, il punto più a nord di tutto il Paese, nello Jutland. Si tratta di una lunga spiaggia di sabbia dove il Mar Baltico incontra il Mare del Nord, creando un fenomeno naturale unico. Anche se vige il divieto di balneazione per le forti correnti, questa zona offre un’ambiente naturale spettacolare: non a caso è una meta ambitissima per artisti e fotografi.

Unstad, Norvegia

Unstad, suggestiva spiaggia circondata da alti picchi nelle Isole Lofoten, è diventata di recente meta molto apprezzata dai surfisti. Situata a circa 21 km a est di Leknes, ha sabbia bianca e acque fredde richiedono mute adatte. Il paesaggio è selvaggio e affascinante, con montagne ripide che scendono direttamente verso il mare. D’inverno è un ottimo punto per osservare l’aurora boreale durante.

Sandwood Bay, Scozia

Considerata una delle spiagge più remote e incontaminate della Gran Bretagna, Sandwood Bay è fiancheggiata da scogliere e circondata da dune di sabbia rosa e da un lago. A sud si erge l’imponente faraglione di Am Buachaille. L’atmosfera selvaggia e spettacolare rendono questa spiaggia scozzese affacciata sull’Atlantico una meta dal fascino unico. Questa baia remota non ha accesso stradale ma può essere raggiunta tramite un sentiero pianeggiate di circa 6 km.

Pärnu, Estonia

Pärnu è la località di villeggiatura più famosa dell’Estonia. La sua spiaggia è perfetta per chi cerca relax. Oltre alla sabbia dorata e al mare tranquillo, la zona offre numerosi centri benessere, spa e parchi per passeggiate rilassanti. La capitale “estiva” dell’Estonia offre inoltre numerose gallerie d’arte, esposizioni e un museo d’arte contemporanea.