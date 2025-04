Ogni città europea ha il suo programma di concerti, festival musicali che vengono organizzati soprattutto nella stagione estiva e una zona di locali dove ascoltare musica dal vivo. Il sito di prenotazione viaggi Omio ha preso in esame 50 città europee identificando, per l’anno 2025, le migliori destinazioni del Vecchio Continente per gli amanti della musica. Oltre ai siti nei quali ascoltare i live, l’indagine ha considerato anche il prezzo medio dei biglietti per i concerti e gli eventi musicali. Nella classifica finale – che vede nella top 10 anche una città italiana – ad ogni centro è stato assegnato un punteggio espresso in centesimi. Secondo lo studio, l’Italia si distingue per la media più economica per quanto riguarda i prezzi dei biglietti per concerti.

1. Londra, la capitale della musica in Europa

Dal rock ai musical, dal pop al punk, Londra è da sempre una delle capitali incontrastate della musica. Anche nella classifica di Omio si guadagna la prima posizione a pieni voti, grazie a 26 sale concerti, 25 festival musicali, 75 locali notturni. E questo nonostante un prezzo elevato per i biglietti sia per i musical che per i concerti (anche un centinaio di sterline in media). Da Billie Eilish agli Oasis fino allo spettacolo virtuale degli ABBA, Londra è tappa di rigore per ogni tour mondiale, oltre ad ospitare musical di successo planetario come Hamilton e Wicked.

2. Parigi

Parigi si è classificata al secondo posto fra le città più musicali d’Europa con un punteggio di 89,4. Sede dello storico Stade de France, una delle location più grandi d’Europa per concerti, la Ville Lumière ha ospitato icone del pop come Lady Gaga e Michael Jackson. La capitale francese offre numerose sale per concerti intime e una fiorente scena musicale indie. Da non perdere il Pitchfork Music Festival, uno degli eventi migliori per esplorare il panorama pop parigino.

3. Budapest

Budapest si è classificata al terzo posto della classifica di Omio con 77,5 punti. La capitale ungherese offre spettacoli di alto livello a prezzi accessibili (prezzo medio del biglietto intorno ai 33 euro) presso location come il Madách Theatre. Da Cats a Mamma Mia!, fino We Will Rock You, la città sulle rive del Danubio ospita musical di richiamo internazionale a costi davvero competitivi.

4. Berlino

Al quarto posto troviamo Berlino, che totalizza un punteggio di 75,1. La città eccelle nella musica dal vivo ed è nota in tutto il mondo per la sua scena techno e la leggendaria vita notturna. I 36 club della città – con locali di fama mondiale come il Berghain e il Tresor – rivelano un mondo underground affascinante dove la musica pulsa ininterrottamente per la gioia del popolo della notte.

5. Praga

Praga vanta una scena musicale vivace e variegata, con un ricco programma di festival che attira pubblico da tutta Europa. Tra i più noti ci sono il Metronome Festival, che ospiterà quest’anno superstar internazionali come Alanis Morissette e Die Antwoord, e il Rock for People, un evento leggendario che presenterà band iconiche come i Linkin Park e i Guns N’ Roses.

Spagna nel segno della musica: sei città nella top 50

Il Paese europeo con più città nella Top 50 di Omio è la Spagna, con sei destinazioni: Barcellona (8° posto), Madrid (9), Siviglia (28), Valencia (36), Bilbao (41), Ibiza (50). Il secondo Paese più rappresentato nella classifica è la Germania, con cinque destinazioni: Berlino (4), Monaco (32), Francoforte (38), Colonia (40) e Amburgo (44). Francia, Regno Unito e Italia figurano al terzo posto a pari merito con quattro destinazioni ciascuna.

