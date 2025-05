Grandi novità a Disneyland Paris. Il Walt Disney Studios Park – il sito dedicato al mondo del cinema e in particolare ai personaggi Disney, Pixar e Marvel – prenderà il nome di Disney Adventure World, in occasione dell’apertura nel 2026 della nuova area World of Frozen. Sarà inoltre costruita una nuova Land ispirata al film d’animazione Il Re Leone.

Disneyland Paris, World Premiere: come nel cuore di Hollywood

Il 15 maggio apre World Premiere, la porta di ingresso ai mondi immersivi del Disney Adventure World: da qui i visitatori partiranno per un viaggio nel cuore dei film Disney, Marvel e Pixar. Ci si troverà a percorrere una vera strada hollywoodiana, con le tipiche palme, le facciate eclettiche e i suoi celebri cinema. All’interno di World Premiere, il nuovo ristorante The Hollywood Gardens Restaurant, la Mickey’s of Hollywood Boutique, la World Premiere Plaza con diversi teatri con spettacoli che celebrando le più belle storie Disney e Pixar.

A Disneyland Paris una nuova attrazione ispirata ad UP

Su Adventure Way, una nuova attrazione familiare ispirata al film d’animazione Disney-Pixar UP promette di affascinare grandi e piccoli. I visitatori potranno volteggiare in aria a bordo di una giostra volante, che offrirà una vista a volo d’uccello del parco avendo la sensazione di fluttuare nell’aria, proprio come Carl e Russell nel film. La giostra sorgerà di fronte a Raiponce Tangled Spin, un’altra attrazione attualmente in fase di costruzione lungo Adventure Way.

Formata da giardini tematici che celebrano le storie Disney e Pixar come Rapunzel e Toy Story, Adventure Way diventerà la via tra il Parco esistente e i futuri mondi come World of Frozen e Il Re Leone collegando anche quelli già esistenti come il Marvel Avengers Campus e World of Pixar. Adventure Way disporrà anche di un ristorante The Regal View Restaurant & Lounge dove sarà possibile incontrare le Principesse Disney e guardare il nuovo spettacolo serale sul Central Lake.

Verso l’apertura di World of Frozen

World of Frozen, un’area tematica interamente dedicata a Frozen, è in fase di costruzione. La Montagna del Nord, con un’altitudine di 36 metri è quasi terminata. L’apertura di questa area immersiva prevista per il 2026 permetterà agli ospiti di immergersi nel cuore del Regno di Arendelle, grazie ad una nuova attrazione che permetterà di imbarcarsi in un tour insieme ad Anna ed Elsa. Ci sarà, inoltre, una zona con ristoranti e boutiques e una photo location dove incontrare le sorelle Anna ed Elsa.

L’area tematica dedicata al Re Leone

Attesa anche per la nuova grande attrazione basata su Il Re Leone, con il primo mondo immersivo interamente dedicato a uno dei più popolari film d’animazione Disney. Questo nuovo universo – che aprirà dopo World of Frozen e i cui lavori inizieranno nell’autunno del 2025 – ospiterà una grande attrazione che combina giochi acquatici e tecnologia Audio-Animatronics® all’avanguardia, immergendo i visitatori nel cuore della Terre del Branco per seguire le avventure di Simba, al ritmo delle canzoni emblematiche del capolavoro animato del 1994. Accedendo alla grotta sotto la Rupe dei Re alta 37 metri, gli ospiti si imbarcheranno per un viaggio emozionante nel cuore delle scene e dei paesaggi iconici del film.

