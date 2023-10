Disney, 100 anni di magia: da Biancaneve ad Asha, come sono cambiate le principesse

I l più grande colosso dell'animazione festeggia un secolo di magia e di personaggi iconici, come le principesse: ecco la loro evoluzione nel corso degli anni

Il 16 ottobre 1923 cominciava ufficialmente la magica storia di “The Walt Disney Company” di Walt e Roy Disney al motto di “Se potete sognarlo, potete farlo”. Esattamente un secolo fa infatti i fratelli firmarono il primo contratto per realizzare una serie di cortometraggi animati in tecnica mista, noti come “Alice comedies”, sancendo così l’atto di nascita dell’impero di Topolino. E non solo.

Le storiche principesse Disney

In questi cento anni, il più grande colosso dell’animazione ha creato sogni a occhi aperti, storie incredibili e personaggi iconici. Tra questi, un capitolo fondamentale è riservato alle principesse. Ma i tempi sono cambiati anche per loro e in questo anniversario speciale, è interessante osservare la loro evoluzione con il passare del tempo e con il parallelo cambiamento del ruolo delle donne.

Da Biancaneve ad Aurora

In principio fu Biancaneve nel lontano 1937, protagonista del primo lungometraggio d’animazione della Disney. Lei come Cenerentola o Aurora ne “La bella addormentata nel bosco” avevano tutte tratti simili. Erano donne dalla pelle candida, il carattere buono e aggraziato e in attesa di essere salvate dal “principe azzurro”. Uno stereotipo che riletto con lo sguardo odierno ha suscitato qualche critica, come quella sui loro nasi troppo perfetti.

Le principesse Disney anni Novanta

Le principesse protagoniste dei film Disney anni Novanta iniziano ad acquisire una nuova personalità più indipendente e libera. Che dire per esempio di Ariel che insegue una vita al di fuori del regno sottomarino prefissato per lei? O dello spirito indomabile e coraggioso di Pocahontas? O ancora di Bella che si innamora della “Bestia”? Ognuna ha la sua eroina del cuore.

Da Elsa ad Asha

Nel corso degli anni, le principesse Disney hanno approfondito altre sfaccettature dell’universo femminile. Elsa e Anna in Frozen per esempio hanno rappresentato il legame speciale che si crea tra sorelle.

Nella ricerca della svolta femminista e del “political correct” a tutti i costi, a volte Disney ha ricevuto qualche critica. Per esempio con Vaiana, l’eroina di Oceania, il film d’animazione uscito nel 2016, giudicata da alcuni “troppo corretta” per essere veritiera.

Per festeggiare i 100 anni, dalla fantasia del colosso d’animazione ecco arrivare l’ultima principessa, Asha, protagonista di Wish, in uscita nelle sale italiane il 21 dicembre. Si tratta di una 17enne spiritosa ed ottimista che deve salvare il suo regno e per farlo si affida alla stella dei desideri. Da Biancaneve ad Asha, cent’anni di principesse Disney…