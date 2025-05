L’estate si avvicina e con essa la voglia di programmare le vacanze. Ma se è vero che una buona vacanza dipende dalla meta, è altrettanto vero che il tempismo gioca un ruolo cruciale. Secondo un’analisi dei dati condotta da Skyscanner, ci sono settimane e giorni precisi in cui i costi di voli e alloggi calano, la domanda rallenta e prenotare diventa un gesto meno impulsivo e più strategico. Se aspettavi un segnale per pianificare le ferie, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Le destinazioni più popolari secondo Skyscanner

Per chi è alla ricerca di mete collaudate, capaci di soddisfare gusti diversi, alcune destinazioni restano protagoniste indiscusse della stagione. Dai paesaggi marittimi alle città intrise di storia e cultura, l’estate 2025 vede ancora in testa località come Malaga, Faro e Alicante. Il comune denominatore? Prezzi competitivi e disponibilità nei periodi meno affollati, come la settimana del 30 giugno per Malaga, dove volo e hotel possono costare molto meno rispetto al picco stagionale. Anche Faro offre opportunità interessanti a fine agosto, con tariffe più basse e maggiore tranquillità rispetto ai mesi centrali. Alicante, dal canto suo, si conferma una scelta conveniente e piacevole, soprattutto nella prima metà di luglio.

Malaga

Non solo mete europee

Allargando lo sguardo, altre località europee e intercontinentali si distinguono per un buon rapporto qualità-prezzo. Palma di Maiorca, Barcellona e Ibiza rimangono tra le opzioni preferite per chi desidera sole e mare senza rinunciare a servizi e svago. Non mancano le alternative oltre oceano: New York, Orlando e Bangkok, pur comportando costi di volo superiori, offrono soggiorni accessibili, specialmente in alcune settimane chiave come quella del 25 agosto per la Thailandia. Parigi, Amsterdam e Lisbona continuano a esercitare un grande fascino, anche grazie a collegamenti frequenti e sistemazioni per ogni budget.

Dalla capitali europee alle mete esotiche

Le grandi capitali europee, con il loro mix di cultura e svago, risultano ideali per brevi fughe o soggiorni più lunghi. Non manca l’Italia, con Roma e Milano che si dimostrano particolarmente convenienti per i viaggiatori stranieri, sia per il costo dei voli che degli hotel. Per chi ha in mente mete più esotiche, Tokyo, Dubai e Denpasar (Bali) rappresentano delle scelte di grande richiamo. Sebbene le tariffe aeree siano più elevate, il soggiorno in loco può essere sorprendentemente abbordabile, soprattutto prenotando con anticipo nei periodi consigliati.

Le mete più economiche su Skyscanner

Se invece l’obiettivo è risparmiare il più possibile, Skyscanner segnala una serie di destinazioni economiche perfette per ottimizzare il budget. Brema, Poprad (Slovacchia), Baden-Baden (Germania) e Strasburgo sono solo alcune delle città europee che garantiscono voli a prezzi inferiori alle 120 euro. In queste località si può viaggiare spendendo meno e magari concedersi qualche lusso in più una volta arrivati.

Le mete vicine a casa

Anche chi desidera restare più vicino a casa troverà diverse opzioni interessanti. Le città italiane meno turistiche, ma piene di fascino come Trieste e Reggio Calabria, offrono una valida alternativa alle località più affollate. Il mese di giugno si conferma strategico: meno affluenza, clima gradevole e costi inferiori rispetto a luglio e agosto. Destinazioni come Ouarzazate in Marocco o Tours in Francia si segnalano tra le più vantaggiose in termini di prezzo, così come Eindhoven nei Paesi Bassi e Kerry in Irlanda.

Trieste

Le destinazioni di fine estate

Settembre, spesso sottovalutato, si rivela invece uno dei mesi migliori per partire. Il clima resta favorevole, le giornate sono ancora lunghe e la maggior parte dei turisti è rientrata al lavoro. Tra le località che spiccano per convenienza a fine estate ci sono Santander, Billund (Danimarca) e Bratislava, ma anche città come Göteborg e La Rochelle risultano particolarmente appetibili in termini di costi.

