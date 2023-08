Finlandia: il giro dell’arcipelago

Q uando arriva la bella stagione, la gente di qui si gode i laghi, le isole e i boschi di betulle. L’abbiamo fatto anche noi esplorando l’immenso arcipelago a due ore da Helsinki

La Finlandia è l’arcipelago più grande del mondo, circa 50mila isole, di cui soltanto 160 abitate, che punteggiano il Mar Baltico di fronte alla città di Turku, a circa due ore da Helsinki (visitparainen.fi/en). L’estate è l’ideale per percorrere l’intero anello di 250 km dell’Archipelago Trail, un itinerario adatto a ogni mezzo, dalla bici all’auto, ma perfetto anche da fare a piedi. Il percorso del trail è composto da una moltitudine di ponti da attraversare e da otto traghetti che non richiedono prenotazione e sono tutti gratuiti, tranne uno. Una volta scoperto, questo paesaggio di verde, acqua e mokki (le abitazioni caratteristiche, piccoli cottage in legno spesso dotati di sauna) attrae chi rincorre da tempo l’idea di una vacanza nella natura e all’aria aperta.

Un ricovero di barche nell’Archipelago finlandese.

Turku, la porta d’ingresso alla Finlandia

Ci sono città che il passato ha reso importanti e una di questa è Turku, capitale della Finlandia fino al 1812 e sede di un’importante università. Punto di partenza ideale per visitare l’Archipelago, merita un paio di giorni per la sua atmosfera vivace, gli ottimi ristoranti e lo shopping, soprattutto nei numerosi negozi vintage, una passione tipicamente finlandese. Sviluppata lungo il fiume Aura, nel 1827 ha perso gran parte delle sue pittoresche casette di legno a causa di un grande incendio. Sono rimaste intatte soltanto nel quartiere Fortuna, che merita una visita insieme al Castello medievale e all’antico mercato coperto Kauppahalli, dove si può pranzare gustando specialità locali. Anche nel parco attorno alla cattedrale si trovano alcuni piacevoli ristorantini, mentre la terrazza del Walo è perfetta per un panoramico aperitivo al tramonto.

Il giro nelle isole della Finlandia

Quando si organizza il giro delle isole, si visitano in genere le più grandi, come Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär e Iniö, dove si trovano molte soluzioni per l’alloggio, negozi, chioschi e ristoranti. Nel porticciolo di Nagu, per esempio, c’è una distilleria di gin che profuma di aghi di pino, alcuni negozi di piccolo antiquariato e una pescheria che affumica il pesce fresco su richiesta. Richiede tempo, ma ne vale la pena, spingersi anche fino alle isole minori, come Utö, dove si trova il faro più antico del Paese, sempre in funzione dal 1814. Per i più avventurosi, invece, ci sono safari in canoa di alcuni giorni fino ai confini più remoti dell’arcipelago organizzati da Aavameri. Di giorno si esplorano le coste e di notte si dorme con il sacco a pelo nella lunga ora blu della notte finlandese, per un’emozionante immersione nella natura più selvaggia (aavameri.fi/en). Ma anche Jurmo, nella foto, una delle isole più remote, ha il suo fascino con le sue spiagge deserte.

L’Archipelago Trail, in Finalndia, è un anello che si può percorrere anche in bici.



Da sapere



Come arrivare e come spostarsi

Finnair e altre compagnie volano a Helsinki dall’Italia. Dall’aeroporto c’è un bus diretto per Turku (circa 2 ore). Wizzair ha voli diretti da Roma per Turku (circa 3 ore il viaggio). L’autobus dell’arcipelago (numeri 901 e 904) collega Turku, Pargas, Nagu, Korpo e Houtskär.

Dove dormire

A Turku lo Scandic Hamburger Brös ha una posizione comoda, camere accoglienti e una bella terrazza panoramica all’ultimo piano (scandichotels.de). Sull’isola di Houtskär, l’Hotel & Restaurant Hyppeis ha un’atmosfera idilliaca vicino all’acqua e un’ottima cucina con un diverso chef ogni settimana (hotelhyppeis.fi).

Dove mangiare

A Turku, la cucina più celebre è quella dello stellato Kaskis, diretto da Erik Mansikka e Simo Raisio una coppia di chef molto rock. La loro lista di attesa è lunga, meglio prenotare per tempo (kaskis.fi/en). Lo Smör ha un’ambientazione suggestiva, vicino al fiume, nell’ex ufficio del telegrafo (restaurant-smor.dk). Al mercato coperto, pesce sempre fresco al bistrot Herkkunuotta (solo a pranzo, herkkunuotta.fi).

Lo shopping

Bestfromthepast ha raccolto in una mappa su Instagram i negozi vintage più interessanti.

I siti da consultare

en.visitturku.fi e visitfinland.com, per organizzare l’Archipelago Trail visitparainen.fi/en/