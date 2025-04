Sarà capitato anche a te di ritrovarti a sognare a occhi aperti davanti alle serie tv. Certo ti sarai immedesimata nei tuoi protagonisti preferiti e nelle loro vicende, e avrai seguito con passione gli amori e gli intrighi. Che meraviglia sarebbe vivere almeno per una volta quelle atmosfere, catapultarsi in quel mondo magico e sentirti per un attimo una dei personaggi. Sarebbe bellissimo organizzare una vacanza alla scoperta delle location in cui le storie che ami sono ambientate, e allora perché non farlo subito?

Castle Howard per una vacanza degna dei Bridgerton

Se Bridgerton è la tua serie preferita non potrai rinunciare a partire alla scoperta di Castle Howard. Si tratta di un castello barocco nel North Yorkshire, costruito nel XVIII secolo, che nella prima stagione della serie tv ospita la residenza del Duca di Hastings. Passeggiando nei giardini maestosi o visitando gli interni lussuosi della dimora resterai senza fiato e ti sembrerà di essere il diamante della stagione.

Tra Napoli e Ischia con l’Amica Geniale

La maggior parte delle scene del L’Amica Geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, sono girate a Napoli: principalmente nella periferia Est, oppure sul lungomare Caracciolo. Ma buona parte della seconda stagione è stata girata a Ischia. Villa Leone a Panza è la casa delle vacanze di Lila e Lenù mentre palazzo Cigliano a Turrita ospita la casa di Bruno. Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, il Borgo di Celsa, il Castello Aragonese offrono altri scorci sull’isola tutta da visitare alla ricerca dei luoghi in cui è ambientata la storia.

Il castello della serie tv Downton Abbey

I fan di Downton Abbey non possono fare a meno di visitare l’Highclere Castle, un magnifico castello situato nel West Berkshire. Nella serie tv è l’ambientazione principale delle vicende della famiglia Crawley, mentre nella realtà appartiene ai Conti di Carnarvon. L’edificio storico è visitabile e aperto al pubblico solo in alcuni periodi dell’anno. Puoi passeggiare nell’immenso parco oppure visitare le stanze in cui sono andate in scena le storie d’amore di Lady Mary e Matthew Crawley e di John e Anna, immaginandoti di incontrare lungo i corridoi il maggiordomo Mr Carson o l’altera Lady Violet.

L’Irlanda del Nord di Game of Thrones

Game of Thrones è una delle seri tv più amate di sempre, e il merito è in parte anche dei luoghi mozzafiato mozzafiato. Il set si è spostato in vari Paesi, ma il principale era collocato in Irlanda del Nord. Da Castle Ward che ha ospitato Grande Inverno a Shillanavogy Valley in cui trovano la location ideale le Prateria Dothraki. I fan della serie riconosceranno in Ballintoy Harbour le Isole di Ferro, in Shane’s Castle le carceri di Approdo del Re, in Portstewart Strand le spiagge di Dorne, in Glenariff il Nido dell’Aquila. E questi sono solo alcuni dei posti magici che hanno fatto da sfondo alle riprese della serie ispirata ai romanzi di R.R. Martin.

A Taormina nelle location della serie tv White Lotus

Una vacanza a tutto relax a Taormina, perché no? Potrebbe essere un’idea perfetta, soprattutto se sei fan di White Lotus. Nella cittadina siciliana è stata ambientata la seconda stagione della serie antologica. La location principale è quella del San Domenico Palace, ex convento del XVI secolo trasformato in hotel nell’800. Seguendo le orme dei personaggi potrai scoprire anche corso Umberto e piazza IX Aprile, la barocca chiesa di S. Giuseppe, l’ex chiesa di S. Agostino e la torre dell’orologio, la chiesetta di Madonna della Rocca e il Teatro Greco. Senza dimenticare l’Isola Bella, sede di una scena chiave della storia. In alternativa alla Sicilia, se sei in vena di avventure e preferisci le mete esotiche, potrai spingerti fino alle Hawaii dove è stata ambientata la prima stagione della serie tv, oppure in Thailandia che fa da sfondo alla terza.

Alla scoperta di Parigi con Emily in Paris

Parigi è da sempre una delle mete più amate dai turisti, e scoprirla con Emily in Paris è ancora più affascinante. Seguire le tracce della protagonista della serie tv non ti sarà difficile: dall’Opera Garnier al Jardin du palais Royal, dal Cimetière du Père-Lachaise alla gare de l’Est, passando per il mur des Je T’Aime e Quai des Célestins. Un tour alla scoperta della Ville Lumière tra luoghi iconici e altri più insoliti, dove sarà un piacere perdersi.

In Sicilia nei luoghi del Gattopardo

Girata tra Palermo, Siracusa e Catania, la serie Il Gattopardo ti trasporta con le sue ambientazioni nell’atmosfera decadente della nobiltà siciliana dell’Ottocento. A Palermo si trovano alcune delle ambientazioni principali come i Quattro Canti, Palazzo alle Aquile e Palazzo Comitini. A due passi dal Capoluogo, a Bagheria, si trova invece Villa Valguarnera che, celebre per l’elegante facciata ad arco e per i suoi giardini all’italiana che fanno da sfondo alle vicende della famiglia Salina. Puoi raggiungere Catania per vedere con i tuoi occhi i magnifici saloni di Palazzo Biscari, dove sono ambientate le scene dei ricevimenti, oppure dirigerti verso Ortigia, l’isola di Siracusa dove è stata ricostruita la città immaginaria di Donnafugata.

