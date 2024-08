Vacanza benessere sul romantico Lago d’Orta

Massaggio open air e vista lago a Casa Fantini Lake Time, a Pella (NO).

Il Lago d’Orta, in Piemonte, è di certo il più romantico dei laghi italiani. Di origine glaciale, suddiviso tra la provincia di Novara e quella del Verbano-Cusio-Ossola, ha un’atmosfera raccolta, tranquilla e romantica, piacevolissima in tutte le stagioni. Merito anche della sua gemma: l’isola di San Giulio, al centro del lago. Incastonato tra il verde delle Alpi e i boschi collinari, non è troppo grande (13,4 km di lunghezza e 2,5 di larghezza), perciò è facile da girare in bici e, sulle sue sponde, trovi spiagge attrezzate e paesini fiabeschi, boschi verdi e cascate. Godibile anche per una gita in giornata.

Le bellezze da scoprire

È piacevolissimo perdersi senza fretta tra i suoi borghi antichi: su tutti, quello medievale di Orta San Giulio e quello di Pella, paesino color pastello con porticciolo di fronte all’isola di San Giulio e alle spalle il Santuario della Madonna del Sasso che sorge su uno sperone granitico a 638 m di altitudine con una terrazza panoramica che abbraccia tutto il lago. Ma ci sono altre cose da scoprire: romantici angoli nascosti, incisioni antiche, eleganti portoni barocchi e incantevoli giardini. E molte le escursioni che puoi fare: sul Mottarone, cima che domina il lago; sul sentiero “La penisola di Orta” che fiancheggia le sue sponde; tra i boschi Orta-Corconio; lungo “l’Anello Azzurro” che fa il giro completo del lago.

La meta wellness

Una chicca con vista sull’isola di San Giulio. Questa è Casa Fantini Lake Time (casafantinilaketime.com/it/) a Pella. Un buen retiro con solo 11 camere, giardino con piscina e una cucina gourmet di quelle che ti fanno sentire a casa. Altro plus: la SPA en suite & Benessere. Qui puoi fare i massaggi nella privacy della tua camera (dotata anche di cabina doccia con hammam e cromoterapia) o su una delle terrazze vista lago. Oppure, su richiesta, puoi fare yoga (individuale e di gruppo), un giro in e-bike con istruttore professionista (con tanto di picnic o merenda, da gustare durante il tour o al rientro). E ancora puoi fare visite guidate, a piedi e in barca, accompagnata da una storica dell’arte oppure, con l’esperto di nordic walking, provare il forest bathing nei boschi che circondano il lago, e ritrovare la piena energia di corpo e mente.

Vacanza benessere sul tranquillo Lago di Ceresio

L’infinity pool con vista sul lago di Ceresio dell’ARIA Retreat & Spa a Cima (CO).

Quello di Ceresio, altro nome del Lago di Lugano, è un lago prealpino ramificato lungo il confine tra Italia e Svizzera. Anche se si estende in gran parte in territorio svizzero, nel Canton Ticino, a nord-est e sud-ovest ha due estremità che appartengono rispettivamente alle province di Como e Varese. Qui puoi andare alla scoperta di splendidi panorami lacustri e borghi storici, fare escursioni incredibili. Insomma, un lago imperdibile.

Le bellezze da scoprire

Oltre a Porlezza, rinomata meta turistica del lago con l’antica pieve medievale di San Vittore, fai un salto a Porto Ceresio, con le sue case colorate tra il verde della montagna e il tranquillo specchio d’acqua. Passeggia sul lungolago fiancheggiando le vecchie case del centro storico e le ville Liberty. Sei un’amante dell’arte? Non perdere Claino, il Borgo Dipinto del Ceresio, delizioso paesino con resti medievali, graffiti rinascimentali e oltre 40 murales che colorano le abitazioni del centro. A Oria, fai una visita guidata a Villa Fogazzaro Roi, antica dimora estiva dello scrittore Antonio Fogazzaro, aperta al pubblico dal FAI. Delizioso anche il borgo di Castello nel comune sparso di Valsolda: inaccessibile alle auto, è arroccato in splendida posizione panoramica su uno sperone roccioso affacciato sul lago. Non perderti la Chiesa di San Martino considerata la piccola “Sistina” di Lombardia, per lo splendido soffitto barocco del 1697 e le decorazioni pittoriche di fine ‘500.



La meta wellness

Un rifugio di quiete, una chicca architettonica con vista wow sul lago di Ceresio: ARIA Retreat&Spa (parco-san-marco.com/it/aria) è una struttura only adults con 15 suite. Il centro benessere CEò di 1500 m2 aperto anche agli ospiti esterni, comprende piscina interna e infinity pool esterna di acqua salina, entrambe riscaldate, saune panoramiche e cabina fredda Snowflake, per rinfrescarsi dopo la sauna. Tra i tanti massaggi, da provare i Signature Treatments creati apposta per CEò e ispirati ad aria, acqua e terra. Come il massaggio con tamponi a base di erbe, cioè sacchetti di lino contenenti un mix di erbe certificate bio, ideato per favorire il rinnovamento cellulare, mentre le note di pregiati oli aromatici aiutano ad alleviare lo stress e a ritrovare l’equilibrio.

Vacanza benessere sullo spettacolare Lago Trasimeno

La piscina esterna di Reschio, a Lisciano Niccone (PG). L’Hotel con Spa è in un antico Castello.

Con la sua superficie di 128 kmq, il Lago Trasimeno è il quarto lago più grande d’Italia. Situato nella parte occidentale dell’Umbria, si presenta come uno spettacolare specchio d’acqua incorniciato come un anfiteatro dalle colline umbre, mentre nella parte più pianeggiante si affaccia verso la Val di Chiana della vicina Toscana. Meravigliosi le albe e i tramonti che puoi godere dalle sue sponde. E tra sport d’acqua, trekking e mountain bike, i modi per tenerti in forma non mancano.

Le bellezze da scoprire

Nel lago ci sono tre isole, solo due visitabili (e da visitare!): Polvese, che fa parte del Parco Regionale del Trasimeno, Isola Maggiore cara a San Francesco e Isola Minore (privata). Sulle sponde del lago, troverai un territorio ricco di affascinanti borghi medioevali. Da vedere, Castiglione del Lago, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, che sorge su un promontorio di calcare che un tempo era la quarta isola del Trasimeno; Città delle Pieve, borgo nativo di Raffaello; Magione con i suoi borghi Monte del Lago e San Feliciano. Meritano una visita anche Passignano del Trasimeno con le sue belle spiagge e i traghetti per le isole, la pittoresca Panicale e Tuoro sul Trasimeno.

La meta wellness

A pochi minuti dal lago, a Lisciano Niccone, c’è Reschio (reschio.com/it) una tenuta con Castello del 1050 che, dopo anni di un accurato recupero, è stato trasformato in un hotel di charme. Accanto all’antico Torrino, puoi tuffari nella scenografica piscina esterna, mentre in quelle che un tempo erano le cantine troverai la Spa Bathhouse. Qui puoi rigenerarti nelle terme romane, nuotando nella piscina di acqua salata, riposando sulle panche di marmo, prima di rivitalizzarti sotto le docce aromaterapiche. Dopo sauna o bagno turco, puoi regalarti un trattamento o un massaggio olistico personalizzato, da fare nella tua camera o nelle apposite room Spa.