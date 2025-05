Una proposta di matrimonio che si rispetti necessita di una scenografia adeguata. A stilare la classifica delle mete più romantiche al mondo per promettersi l’amore con la A maiuscola ci ha pensato Angelic Diamonds, marchio specializzato in anelli di fidanzamento. Analizzando parametri come il costo di una cena, la percentuale di ristoranti romantici, la disponibilità di hotel suggestivi e persino le ore di luce solare, lo studio ha selezionato 80 destinazioni e le ha valutate con un punteggio in centesimi. Al primo posto fra le destinazioni più suggestive per due innamorati c’è Imerovigli, a Santorini, seguita dalla Cappadocia e da Zanzibar City. Completano la top five Marrakech e Venezia.

Imerovigli, Grecia: una proposta a Santorini è magica

In cima alla classifica troviamo Imerovigli, un incantevole villaggio situato sull’isola greca di Santorini. Con un punteggio totale di 88,04 su 100, è considerato il luogo più romantico al mondo per una proposta. Ben il 63% dei ristoranti locali è classificato come romantico, e una bottiglia di vino costa in media sui 5 euro. Ma ciò che rende davvero unico Imerovigli è la sua posizione spettacolare: arroccato sulla caldera vulcanica, offre viste panoramiche sul Mar Egeo, tramonti infuocati e hotel boutique con infinity pool e terrazze private. Perfetto per una dichiarazione al chiaro di luna.

Cappadocia, Turchia

Al secondo posto troviamo la magica Cappadocia, regione della Turchia centrale famosa per i suoi paesaggi surreali. Il punteggio di 85,51 riflette l’unicità di questo luogo, dove le formazioni rocciose conosciute come “camini delle fate” creano uno scenario fuori dal tempo. Ma l’attrazione più romantica resta il volo in mongolfiera all’alba: immaginatevi sorvolare valli dai colori tenui, mentre il sole sorge e voi fate la proposta sospesi tra cielo e terra. Con resort incastonati nella roccia e ristoranti con terrazze panoramiche, la Cappadocia è un sogno diventato realtà per le coppie in cerca di un momento da favola.

Zanzibar City, Tanzania

Zanzibar City conquista il terzo posto con un punteggio di 75,56. Situata sull’isola tropicale di Zanzibar, al largo della costa della Tanzania, questa destinazione affascina con il suo mix di influenze africane, arabe e indiane. Il suo centro storico, Stone Town, è Patrimonio dell’Umanità UNESCO e offre scorci suggestivi tra viuzze labirintiche e palazzi storici. Ma ciò che rende Zanzibar ideale per una proposta è l’atmosfera esotica: spiagge di sabbia bianchissima, acque cristalline, tramonti mozzafiato sull’Oceano Indiano e romantiche cene a lume di candela direttamente sulla riva.

Marrakech, Marocco

Marrakech è un viaggio sensoriale nel cuore del Marocco, perfetto per chi desidera una proposta immersa in colori, profumi e atmosfere esotiche. Perdetevi insieme nei souk ricchi di spezie e artigianato, poi rifugiatevi in un riad elegante nel cuore della Medina, con cortili nascosti e fontane zampillanti. Una proposta tra i giardini Majorelle, tra le palme e i fiori, o durante un tramonto nel deserto di Agafay – a una quarantina di km dalla città – con cena sotto le stelle, renderà il momento indimenticabile. Marrakech è poesia visiva e passione, fra arte, mistero e romanticismo orientale.

Venezia, Italia

Può apparire scontato scegliere Venezia per una proposta di fidanzamento? Anche se è per definizione una delle città più romantiche del mondo, il capoluogo lagunare non smette mai di far battere il cuore. Qualsiasi angolo della città sembra la scenografia di un film, una terrazza affacciata sulla laguna come un ponticello con le luci dei lampioni che si riflettono nell’acqua: eleganza, mistero, fascino e un pizzico di malinconia per un “sì” inevitabilmente memorabile.

Le 10 destinazioni più romantiche per una proposta

1 – Imerovigli, Grecia

2 – Cappadocia, Turchia

3 – Zanzibar City, Tanzania

4 – Marrakech, Marocco

5 – Venezia, Italia

6 – Mykonos, Grecia

7 – Atene, Grecia

8 – Hoi An, Vietnam

9 – La Valletta, Malta

10 – Lucerna, Svizzera

