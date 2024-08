Ti è mai capitato di andare in un ristorante con ottime recensioni online e di avere la sensazione che il cibo non fosse all’altezza? In questo caso potresti essere stato vittima di una falsa recensione scritta sul web utilizzando l’intelligenza artificiale. Nel 2023, Google ha bloccato o rimosso 170 milioni di recensioni false, mentre Tripadvisor ha bloccato due milioni di giudizi fuorvianti.

Esistono modi per individuare recensioni false?

Gli esperti di intelligenza artificiale di AIPRM, che vende i prodotti ChatGPT, hanno stilato una serie di consigli per aiutarci a comprendere quali recensioni sono autentiche e quali invece frutto dell’elaborazione di un computer. Vediamo come fare…

L’impiego di termini generici

«Quando si sfogliano le recensioni – afferma il team di AIPRM – bisogna fare attenzione al gergo generico che sembra applicabile a qualsiasi luogo. Talvolta le recensioni generate dall’intelligenza artificiale possono sembrare tratte da uno script universale: insipide, vaghe e prive di brillantezza».

Gli esperti affermano che le recensioni autentiche spesso includono “dettagli essenziali“, come “l’angolo accogliente di un bar” o un “piatto segreto che solo la gente del posto conosce”. Un esempio di recensione potenzialmente falsa? «Il posto è fantastico. Tutto funziona. Lo consiglio». E quello di una reale: «Ho soggiornato in questa graziosa locanda per un weekend e la vista sul giardino era fantastica! Il caffè era buonissimo, unica pecca il segnale Wi-Fi che potrebbe essere migliorato».

Analizza il profilo del revisore

«Cerca di essere un buon detective», afferma il team di AIPRM: «Esamina attentamente il profilo del recensore per trovare indizi sulla sua autenticità. I ​​viaggiatori reali hanno spesso una raccolta di recensioni da luoghi ed esperienze diverse. Se ti imbatti in un profilo con solo una manciata di recensioni, tutte raggruppate nello stesso periodo o privo di dettagli personali come una foto del profilo e una biografia, è un segnale d’allarme che richiede attenzione».

Un profilo potenzialmente falso potrebbe essere quello con tre recensioni entusiastiche, pubblicate nel giro di un giorno o di una settimana, tutte per locali diversi. Un recensore reale è invece quello con vari di feedback su hotel, ristoranti e tour distribuiti nel tempo.

Recensioni, attenzione alle opinioni “estreme”

Il team di AIPRM spiega che un “segno rivelatore” di una falsa recensione dell’intelligenza artificiale è un “feedback eccessivamente positivo” o “eccessivamente negativo” e privo di “dettagli reali” a supporto.

«Le recensioni vere sono più simili a diari di viaggio ed evidenziano sia le cose positive che gli intoppi durante il viaggio. Cerca un feedback equilibrato che riconosca sia i pro che i contro di un luogo o di un servizio: ad esempio uno che menzioni la vista mozzafiato ma riconosca anche una strada rumorosa oppure che esalti i pasti deliziosi con una nota dolente sul servizio lento».

Anche qui AIPRM porta ad esempio due recensioni. Una potenzialmente falsa: «Questo hotel è assolutamente perfetto!». L’atra reale: «La vista sulla spiaggia era spettacolare e il personale cordiale, ma la camera avrebbe bisogno di un po’ di insonorizzazione per evitare i rumori della strada».

Revisioni incrociate su più piattaforme

Altro consiglio è quello di non affidarsi solo a un sito web nella ricerca di recensioni: «Confronta i commenti su diverse piattaforme come Tripadvisor, Google Reviews e Yelp per ottenere un quadro completo. Un feedback coerente su diversi siti può indicare esperienze autentiche condivise da utenti reali». Potenzialmente falsa potrebbe essere la recensione di un ristorante che vanta solo giudizi a 5 stelle su un sito, ma mostri valutazioni contrastanti su altri.

Esamina la tempistica delle revisioni

«Un’ondata di recensioni in un breve lasso di tempo, soprattutto se uniformemente positive o negative, potrebbe essere opera dell’intelligenza artificiale», avvertono gli esperti. Le recensioni false create tramite intelligenza artificiale spesso compaiono a gruppi e in sequenza ravvicinata, a differenza delle recensioni autentiche che si susseguono nel tempo, man mano che gli utenti condividono le loro esperienze di viaggio.