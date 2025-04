Quando si parla di glamour, alcune città europee emergono sulle altre come come veri e propri simboli di stile, eleganza e bellezza. Ne sa qualcosa il brand cosmetico Catrice che attraverso un’indagine sulle località più «in» del Vecchio Continente ha stilato la classifica delle località più glam.

Cosa deve avere una città per essere glamour?

Atmosfera sofisticata, negozi ed eventi alla moda, ma anche risposta ai bisogni dei suoi cittadini quanto a cura di sé ed estetica. Tutti elementi chiave che secondo Catrice contribuiscono a fare di una città una città glamour. È così che per condurre la sua ricerca l’azienda ha preso in considerazione per ogni località:

il volume di ricerca annuale di corsi di yoga e pilates ;

; il numero di negozi ;

; la disponibilità di saloni di bellezza e centri benessere ;

; il numero di aziende attive nel settore della bellezza ;

; la quantità di eventi di moda e di bellezza ;

; numero di post di Instagram con hashtag estetica, stile, moda.

La classifica si basa sul numero di attività commerciali e sul volume di ricerche ogni 100.000 persone.

Londra la più glamour tra le europee

In cima alla classifica di Catrice c’è Londra che si aggiudica a pieno titolo il primato di città più glamour d’Europa. La capitale del Regno Unito ospita ben 857 spa e 4.559 centri estetici, rafforzando il suo status globale di polo del lusso e della raffinatezza. Oltre 480mila ricerche all’anno di centri yoga o pilates evidenziano come la ricerca del benessere sia un aspetto fondamentale dello stile di vita londinese. La reputazione di Londra come capitale mondiale della moda è consolidata anche da oltre duemila negozi e 4.200 eventi dedicati a moda e bellezza, che attirano influencer e guru dello stile da tutto il mondo.

Zurigo raffinata ed esclusiva

Zurigo si assicura il suo posto come seconda città più glam d’Europa. Nota per il suo gusto raffinato e la sua esclusività, la città svizzera vanta 158 centri commerciali, un numero impressionante per i suoi 340mila abitanti. Il gran numero di boutique d’alta moda contribuisce all’atmosfera glamour della città, rendendola un luogo dove si fondono stile ed eleganza. I 549 saloni di bellezza e le 160 spa di Zurigo si rivolgono a una clientela che apprezza sia il benessere che il relax.

Parigi capitale di moda ed eleganza

E chi, se non Parigi, a salire sull’ultimo gradino del podio? La capitale francese incarna eleganza e raffinatezza e con 985 spa e oltre 1.800 saloni di bellezza, offre infinite opportunità per rilassarsi e prendersi cura di sé. Oltre al benessere, la Ville Lumière è riconosciuta tra le capitali mondiali della moda, con 1.124 eventi all’anno. Anche quando si tratta di shopping, Parigi è a dir poco una destinazione da sogno, con più di duemila negozi sparsi in tutta la città capaci di soddisfare ogni gusto e preferenza, garantendo ai parigini di essere sempre all’avanguardia in fatto di glamour e stile.

Le 10 città più glamour d’Europa

Nella classifica di Catrice c’è spazio anche per due italiane, Venezia, quarta, e Milano, decima. La città lagunare brilla per quantità di negozi, il capoluogo lombardo per numero di post di Instagram legati a estetica, stile e moda. Nell Top Ten, dal quinto al nono posto, troviamo nell’ordine Amsterdam, Barcellona, Lisbona, Edimburgo, Dublino.

