Il treno rimane uno dei mezzi di trasporto più comodi e romantici per viaggiare e, soprattutto quando non si ha molto tempo, gli hotel situati vicino alle stazioni ferroviarie sono particolarmente strategici: si risparmia tempo, si ha subito accesso ai mezzi pubblici e sono comodi come base per esplorare le città. Il britannico Guardian ha selezionato i 10 migliori alberghi d’Europa che sorgono nei pressi delle stazioni ferroviarie. Eccoli

Hotel e stazioni in Spagna: l’Only You a Madrid

L’Only You è situato proprio di fronte alla stazione Atocha, punto di partenza per i viaggi in treno in tutta la Spagna. L’hotel ha un’atmosfera fresca e moderna, con spazi comuni luminosi e il ristorante Trotamundos che serve piatti asiatici. La terrazza sul tetto offre una vista spettacolare di Madrid ed è il luogo perfetto per gustare un cocktail. La posizione centrale permette di accedere facilmente a tutte le principali attrazioni della città.

Prezzo: da 219 € a notte (solo pernottamento).

Il Barceló a Malaga

Situato proprio accanto alla stazione María Zambrano, il Barceló Malaga è una scelta perfetta per chi vuole esplorare in treno le città andaluse di Siviglia, Cordova e Granada. L’hotel vanta una terrazza panoramica con piscina all’aperto e un singolare scivolo che collega il primo piano al piano terra. La colazione è un altro punto forte.

Prezzo: da 169 € a notte (solo pernottamento).

L’Hotel Barceló Sants a Barcellona

Posizionato sopra la stazione Sants di Barcellona, il Barceló Sants è un hotel che sembra uscito da un film di fantascienza. Le camere sono arredate in stile minimalista, con finestre a forma di oblò che evocano un tema spaziale. L’hotel è perfetto per chi cerca una sistemazione moderna e originale, con ristoranti innovativi e un bar futuristico.

Prezzo: da 105 € a notte (solo pernottamento).

Hotel e stazioni in GB: il Great Northern Hotel a Londra

Un’istituzione di Londra, il Great Northern Hotel è il più antico hotel ferroviario della città. A pochi passi dalla stazione di St Pancras, è perfetto per chi deve prendere un Eurostar. Le camere spaziano dallo stile cuccetta allo all’arredamento vittoriano. Il GNH Bar & Terrace è un ottimo posto per rilassarsi prima o dopo il viaggio, mentre il ristorante Rails propone piatti classici britannici.

Prezzo: da 341 € a notte (solo pernottamento).

Il Voco Grand Central a Glasgow

Situato all’interno della storica stazione di Glasgow, il Voco Grand Central è un’ottima scelta per chi esplora la Scozia in treno. Le camere sono moderne e colorate, mentre lo Champagne Central, il bar in stile retrò, è un luogo perfetto per un aperitivo o un tè pomeridiano.

Prezzo: da 169 € a notte (solo pernottamento).

Hotel e stazioni in Italia: l’Nyx a Milano

A soli due minuti dalla stazione centrale di Milano, il Nyx Hotel si distingue per il suo stile giovane e vivace, con DJ dal vivo e videogiochi retro nella hall. Le camere sono eleganti e confortevoli, il Clash Bar and Restaurant offre un’ampia scelta di cocktail e la terrazza panoramica al 12° piano è perfetta per un aperitivo.

Prezzo: da 171 € a notte (solo pernottamento).

Germania: l’Aloft a Monaco di Baviera

L’Aloft di Monaco è a pochi passi dalla stazione centrale, il che lo rende estremamente comodo per i viaggiatori. L’hotel offre un’atmosfera moderna e vivace, con spazi comuni accoglienti, un bar con musica dal vivo e una palestra aperta 24 ore su 24. Le camere sono funzionali e comode, perfette per una sosta veloce prima di esplorare la città.

Prezzo: da 115 € a notte (solo pernottamento).

Svezia: il Radisson Blu Royal Viking a Stoccolma

Il Radisson Blu, situato accanto alla stazione centrale di Stoccolma, è la base ideale per esplorare la città e le vicine capitali scandinave. Le camere sono eleganti e moderne, mentre il bar al 17° piano offre una vista panoramica della città. Il ristorante Stockholm Fisk è perfetto per chi desidera gustare piatti a base di pesce fresco.

Prezzo: da 145 € a notte (solo pernottamento).

Portogallo: l’Editor Riverside Hotel a Lisbona

Questo elegante hotel è situato all’interno della stazione ferroviaria di Santa Apolónia, sulle rive del fiume Tago. Le camere sono moderne con colori tenui e alcune offrono una vista spettacolare. Il ristorante Impulso è un punto forte, con un menu che celebra i prodotti freschi e locali. La posizione centrale permette di esplorare facilmente la città a piedi.

Prezzo: da 153 € a notte (B&B).

Belgio: il Novotel Brussels Centre Midi Station

Situato a pochi passi dalla stazione Midi di Bruxelles, il Novotel è una scelta pratica per chi desidera esplorare le principali attrazioni turistiche della città, la splendida Grand Place in primis. Le camere sono moderne e ben arredate, mentre la colazione a buffet è uno dei punti forti.

Prezzo: da 120 € a notte (solo pernottamento).

Leggi anche Forbes: gli hotel più lussuosi del mondo per il 2025