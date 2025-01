L’inverno, oltre a regalare emozioni per chi ama lo sci, è celebrato in tutto il mondo attraverso festival che uniscono cultura, musica, arte e tradizioni locali. Dalle sculture di ghiaccio ai festival musicali, ecco alcuni appuntamenti per vivere in modo diverso la stagione più fredda dell’anno.

Dolomites Snow Festival

San Candido, Trentino-Alto Adige

Quando: 20-22 gennaio 2025

Dopo l’appuntamento a San Vigilio di Marebbe (15-17 gennaio) , è San Candido ad ospitare l’edizione numero 34 del rinomato Dolomites Snow Festival. Un’esposizione artistica a cielo aperto durante il Festival Sculture di Neve. Artisti internazionali scolpiscono blocchi di neve in opere straordinarie, celebrando il tema Madre Terra 2025. Le sculture, esposte fino al loro scioglimento naturale, creano un’atmosfera suggestiva, perfetta per una passeggiata nel cuore delle Dolomiti.

Luci invernali a Londra

Londra, Regno Unito

Quando: 21 gennaio – 1 febbraio 2025

Canary Wharf si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con installazioni luminose innovative e spettacolari. Artisti internazionali creano opere che combinano luce, colore e tecnologia, illuminando la zona con un’atmosfera magica. Perfetto per una passeggiata serale, il festival offre anche opportunità fotografiche uniche e caffè accoglienti nei dintorni per riscaldarsi.

Festival della neve di Kiruna

Kiruna, Svezia

Quando: 22 – 26 gennaio 2025

Il Festival della neve di Kiruna celebra l’inverno artico con sculture di ghiaccio e neve straordinarie, competizioni sportive, e una ricca tradizione culturale sami. Parate, musica dal vivo e attività per famiglie rendono questo evento unico un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera nordica.

Carnevale invernale di St. Paul (Usa)

St. Paul, Minnesota, Stati Uniti

Quando: 23 gennaio – 1 febbraio 2025

Uno dei più antichi festival invernali degli Stati Uniti, il Carnevale di St. Paul combina tradizioni folkloristiche e spettacoli per grandi e piccoli. Parate, sculture di ghiaccio, gare di slitta e il famoso Winter Carnival Ice Palace attirano visitatori da tutto il Paese.

Festival delle luci di Vilnius

Vilnius, Lituania

Quando: 24 – 26 gennaio 2025

La capitale lituana, in occasione del Vilnius Light Festival, si anima con proiezioni luminose artistiche che decorano gli edifici storici e i ponti. Il festival crea un’esperienza magica e immersiva, portando luce nei mesi più bui. I visitatori possono godersi anche una passeggiata nel centro storico patrimonio UNESCO.

CIMA Festival 2025

Sestola, Emilia-Romagna

Quando: 25-26 gennaio 2025

Sestola diventa il cuore pulsante della musica elettronica con il CIMA Festival, un evento unico che combina paesaggi montani e sonorità avvolgenti. Con esibizioni di giorno sulle piste da sci del Monte Cimone e serate animate in location istituzionali, il festival accoglie migliaia di appassionati. Perfetto per chi ama coniugare sport invernali, panorami mozzafiato e divertimento.

Festival del fuoco Up Helly Aa

Shetland, Scozia

Quando: Dal 28 gennaio

Up Helly Aa è una celebrazione vichinga unica al mondo, con una spettacolare processione di torce e la cerimonia del rogo di una nave drakkar. Questo evento storico e folkloristico coinvolge tutta la comunità e offre un viaggio indietro nel tempo nelle tradizioni norrene.

Festival della neve di Sapporo

Sapporo, Giappone

Quando: 4 – 11 febbraio 2025

Il Sapporo Snow Festival, evento invernale più famoso del Giappone, presenta sculture di neve e ghiaccio di dimensioni monumentali, spettacoli luminosi e un’area dedicata ai giochi invernali. Un evento internazionale che attira visitatori da tutto il mondo per vivere l’arte e l’inverno giapponese.

LlumBCN

Barcellona, Spagna

Quando: 7 – 9 febbraio 2025

Questo festival trasforma il quartiere Poblenou in un affascinante spettacolo di luci e arte. Artisti locali e internazionali collaborano per creare installazioni luminose interattive e innovative, offrendo un mix perfetto tra tecnologia e creatività mediterranea. Per il 2025, ci saranno 15 installazioni di artisti, tra cui il fotografo Joan Fontcuberta e la scenografa e artista delle luci Laura Clos.

Montreal in Lumière

Montréal, Canada

Quando: 27 febbraio – 9 marzo 2025

Un festival che celebra la luce e la gastronomia, Montreal in Lumière offre spettacoli luminosi, concerti e degustazioni culinarie. Il centro della città diventa un parco invernale con pattinaggio su ghiaccio sullo straordinario Loto-Québec Skating Loop, DJ set, concerti di musica classica e folk, e attrazioni adatte a tutte le età, rendendo questo evento un mix di cultura e divertimento.

Festival del ghiaccio della Mongolia

Khövsgöl, Mongolia

Quando: 3 – 4 marzo 2025

Sul lago ghiacciato Khövsgöl, il Festival del ghiaccio celebra la bellezza naturale della Mongolia con gare di pattinaggio, slitte trainate da cavalli, sculture di ghiaccio e giochi tradizionali. Un’occasione unica per esplorare la cultura nomade e vivere l’inverno mongolo in un’atmosfera autentica.

Kronplatz Ski & Music Festival – Rock Edition

Plan de Corones, Trentino-Alto Adige

Quando: 20-30 marzo 2025

Il Plan de Corones celebra la fine della stagione sciistica con il Kronplatz Ski & Music Festival. Nella settimana dedicata al rock, sciatori e appassionati di musica possono godersi esibizioni dal vivo nei rifugi e sulle piste. Con paesaggi mozzafiato e un’atmosfera elettrizzante, questo evento unisce sport e intrattenimento in modo unico.

Rock the Dolomites – Winter Music Festival

Val Gardena, Trentino-Alto Adige

Quando: 21-28 marzo 2025

La Val Gardena si anima al ritmo del rock con Rock the Dolomites. Band locali e internazionali si esibiscono in rifugi e locali, regalando energia e divertimento agli amanti della musica e dello sci. Una settimana di concerti immersi nello spettacolare scenario delle Dolomiti, perfetta per chi cerca emozioni tra neve e musica.

