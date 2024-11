Almaty, vibrante città ai piedi dei monti Zailiyskiy Alatau, è una delle mete emergenti più affascinanti dell’Asia Centrale. La capitale culturale del Kazakistan, che nel 1997 ha ceduto il titolo di capitale politica ad Astana (oggi Nur-Sultan), non ha mai smesso di evolversi, conquistando i visitatori con il suo mix di grattacieli scintillanti, verde cittadino, gastronomia fra tradizione e creatività e una vivace vita notturna. Oggi, Almaty è una città che fonde il passato ex sovietico con le tendenze globali, offrendo un’esperienza unica da scoprire in un soggiorno di tre o quattro giorni.

Almaty: una metropoli in continua trasformazione

Dopo la fine dell’Unione Sovietica, Almaty ha vissuto una rapida metamorfosi, passando da una città monotona a un centro economico e culturale all’avanguardia. Oggi, la metropoli – con una popolazione che supera i 2 milioni di abitanti – è diventata un fiorente polo finanziario, con moderne boutique di lusso e centri commerciali che si mescolano ai tradizionali bazar. La città è anche un centro di innovazione gastronomica, con i ristoranti locali che propongono una “cucina neo-nomade”, che combina tecniche moderne con ingredienti tradizionali della cultura kazaka. Almaty si è affermata anche come centro culturale. I suoi musei, tra cui il rinomato Museo d’Arte Abilkhan Kasteev e il Museo degli Strumenti Musicali, raccontano la storia e la cultura kazaka, mentre nuovi spazi, come il Centro di Cultura Contemporanea Tselinny, offrono un palcoscenico per l’arte e la musica moderna.

Almaty, capitale culturale del Kazakistan

Almaty è una città che racconta la sua storia attraverso la ricchezza dei suoi musei e degli spazi culturali. Il Museo d’Arte Abilkhan Kasteev, con le sue oltre 20.000 opere, è il principale punto di riferimento per gli amanti dell’arte kazaka, dalle tradizionali pitture e sculture alle raffinate arti decorative, come tappeti, gioielli e lavori in legno. Il Museo degli Strumenti Musicali, ospitato in una villa in stile russo del 1908, conserva una rara collezione di strumenti tradizionali kazaki. La città sta anche vivendo un’epoca di rinnovamento culturale, con l’inaugurazione del Centro di Cultura Contemporanea Tselinny, un centro postmoderno che ospita eventi di musica, danza e arti visive, contribuendo a rendere Almaty un punto di riferimento per la scena artistica dell’Asia Centrale.

Shopping fra artigianato kazako e griffe

Almaty è una città che unisce il fascino dei mercati tradizionali con il lusso dello shopping contemporaneo. Il Zeleny Bazaar, il mercato verde della città, è il luogo perfetto per vivere un’esperienza autentica: qui si vendono frutta fresca, formaggi artigianali, spezie, e specialità locali come il kurt (formaggio essiccato) e lo shubat (latte di cammello). Passeggiando tra le bancarelle colorate, è facile percepire l’atmosfera vivace e cosmopolita della città, mentre le boutique di lusso nei moderni centri commerciali come Esentai Mall offrono una vasta selezione di brand internazionali. Non mancano anche i negozi che vendono oggetti d’artigianato kazako, dai tappeti tessuti a mano ai gioielli in argento.

Mangiare ad Almaty, la cucina neo-nomade

La gastronomia di Almaty è un viaggio nel cuore della cultura kazaka, con piatti che uniscono tradizione e innovazione. I ristoranti della città hanno saputo reinventare la cucina nomade, creando una “cucina neo-nomade” che mescola metodi di cottura antichi, come la carne affumicata o cotta su pietre roventi, con tecniche moderne e una presentazione raffinata.

Il ristorante Auyl, nella valle di Medeu, è un perfetto esempio di questa fusione, con piatti come il beshbarmak (pasta tagliata a straccetti ricoperta da carne di cavallo) e il samosa di carne di cavallo, tutti preparati con ingredienti locali e serviti in un ambiente che celebra la tradizione kazaka. Oltre a questi, Almaty offre una vasta gamma di ristoranti che propongono cucina dell’ex impero sovietico, come il kachapuri georgiano del ristorante Darejani e il borscht del Mar’ina Roshcha. I chaykhana, le tradizionali case da tè, sono un altro must per assaporare non solo il tè, ma anche piatti tipici come il plov (simbolo del cibo uzbeco) o il lagman (spaghetti spessi bolliti con un sugo di carne e verdure), preparati con ingredienti freschi e di stagione.

Il cibo di Almaty non è solo un piacere per il palato, ma un’esperienza che racconta la storia e la cultura del paese.

Parchi ed escursioni: tra natura e avventura

Almaty è una città dinamica ma ricca di spazi verdi. Il Parco Panfilov è un luogo emblematico della metropoli kazaka, con la sua storica Cattedrale dell’Ascensione e ampie aree dove rilassarsi. Il First President Park, situato nella parte alta della città, è un altro angolo di tranquillità con fontane, laghetti e splendide viste sulle montagne. Per gli amanti delle escursioni, la città è circondata da una cornice montuosa che offre numerose opportunità.

Nel Parco Nazionale dei Laghi Kolsai, a est di Almaty, si possono fare escursioni a cavallo e dormire in yurte, le tradizionali abitazioni dei nomadi kazaki. Un’altra escursione imperdibile è la visita al lago Kaindy, una meraviglia naturale famosa per la sua “foresta fantasma”, dove gli alberi affiorano dall’acqua creando uno scenario mozzafiato. Per chi cerca un’esperienza più rilassante, i sentieri di Terenkur, che costeggiano il canale d’acqua proveniente dalle montagne, sono ideali per una passeggiata mattutina o una corsetta serale.

Come arrivare ad Almaty

Almaty è ben collegata con il resto del mondo grazie ai voli diretti di Turkish Airlines da Istanbul, che offrono numerosi collegamenti verso le principali città europee, africane e mediorientali. Anche Air Astana, la compagnia aerea nazionale, gestisce voli giornalieri verso numerose destinazioni internazionali come Pechino, Seul, Nuova Delhi e Bangkok, oltre a voli nazionali verso altre città del Kazakistan. L’aeroporto internazionale di Almaty, situato a circa 15 km dal centro città, è moderno e ben attrezzato, con comodi collegamenti in taxi e autobus che permettono di raggiungere facilmente la città.

Dove dormire ad Almaty

Almaty offre una vasta gamma di sistemazioni, dalle opzioni di lusso alle soluzioni più economiche. Per un soggiorno indimenticabile, il Ritz-Carlton Almaty, situato ai piani alti del grattacielo all’Esentai Mall, è una scelta perfetta per chi cerca comfort e una vista mozzafiato sulla città. Un’opzione più economica ma comunque confortevole è il Renion Park Hotel, a pochi passi dalla Cattedrale dell’Ascensione. Per un’esperienza nostalgica, l’Hotel Otrar, con la sua architettura sovietica e i murales d’epoca, conserva l’atmosfera dell’era sovietica, pur offrendo moderni comfort.

