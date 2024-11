Il viaggio più affascinante del mondo? In treno, sull’Orient Express, il convoglio lussuoso a lunga percorrenza che collegava Parigi con Costantinopoli, cioè la moderna Istanbul. Inaugurato nel 1883, ispirò il famosissimo libro di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express. Tra pochi mesi sarà possibile rivivere quelle fantastiche atmosfere attraversando sui binari diverse località del Bel Paese.

Un viaggio da sogno

Ad aprile, infatti, arriverà su rotaie La Dolce Vita Orient Express, una declinazione italiana del famoso convoglio sul quale Dracula, fuggito dall’Inghilterra, arrivò a Parigi e sul quale James Bond scappava nel film 007, dalla Russia con amore.

Un sogno che diventa realtà. Viaggiare sul treno La Dolce Vita Orient Express sarà una celebrazione del glamour e della gioia di vivere, il tutto mentre si rivive il fervore artistico degli Anni Sessanta italiani ai quali il convoglio è ispirato.

Il fascino dell’Orient Express

Arredi raffinati e ispirati dalla maestria e dall’epoca d’oro del design italiano, eleganza antica che si sposa alle esigenze del vivere contemporaneo. I passeggeri saranno accolti in nove carrozze pronte per far vivere un’esperienza straordinaria. Otto gli itinerari da sogno: Venezia e Portofino; Venezia e la Toscana; I sassi di Matera; il viaggio tra i vigneti toscani; la via del tartufo; da Roma alla Sicilia; Dalla Sicilia a Roma e le coste della Sicilia.

A bordo specialità tipiche italiane

Dall’arrivo in stazione fino alla reception, ogni passaggio è curato nei minimi dettagli. Nella Lounge si viene accolti e accompagnati a registrare i bagagli, e invitati a indicare tutte le preferenze di viaggio. Nell’attesa che il viaggio abbia inizio,i passeggeri trovano ad accoglierli sorprese e specialità tipiche italiane, drink rinfrescanti e Spritz.

Giochi da tavolo nel Lounge Bar

E durante il viaggio? Oltre a rilassarsi nella propria lussuosa e comoda cabina, si può trascorrere del tempo nel Lounge Bar, dove la musica dal vivo fa da sottofondo a un piacevole drink e ci si può immergere nel fascino di una sfida con le carte con altri passeggeri, e anche organizzare o partecipare a qualche torneo di Scopa, scacchi o backgammon.

Una notte sull’Orient Express

Al calar della sera, le luci a bordo della Dolce Vita Orient Express si fanno soffuse, l’arredamento cambia aspetto e tra i corridoi prende vita una suggestiva coreografia. Le note del pianista accompagnano gli abili movimenti del bartender intento a preparare i suoi straordinari cocktail da degustare con selezionati abbinamenti culinari.

Gran Soirée sui binari

Ma il momento culminante delle serate a bordo della Dolce Vita Orient Express è la Gran Soirée, una festa raffinata ed elegante nelle atmosfere suggestive che celebrano l’incontro tra Oriente e Occidente mentre il treno viaggia attraverso paesaggi incantevoli.

Tra un piatto e l’altro, un abile cantastorie svela i misteri e i segreti del mondo. E al risveglio, mentre gli altoparlanti annunciano l’arrivo nella stazione, gli addetti ai bagagli si muovono tra le carrozze aiutando i passeggeri. Il viaggio termina con una spettacolare parata d’onore.

