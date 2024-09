Un viaggio culinario da 495.000 dollari ai confini dello spazio. È quello che offre SpaceVIP ai facoltosi turisti per un’avventura unica che fonde gastronomia, arte e panorami mozzafiato.

Turisti spaziali, crescono le richieste

La società di viaggi spaziali di lusso SpaceVIP ha stretto una partnership con lo chef danese Rasmus Munk del pluripremiato ristorante Alchemist per organizzare un’esperienza culinaria di sei ore ai confini dello spazio. Nonostante il prezzo elevatissimo, SpaceVIP sta registrando sempre più richieste, soprattutto da parte di ricchi emiratini. «Siamo rimasti davvero sorpresi da quanto interesse ci sia per questa esperienza. Abbiamo una mezza dozzina di persone seriamente interessate e già in attesa del loro volo», ha detto Roman Chiporukha, fondatore di SpaceVIP.

Quando partiranno i viaggi nello spazio a bordo di Neptune

Il viaggio avrà luogo a bordo della Spaceship Neptune di Space Perspective, una capsula pressurizzata trasportata da un pallone spaziale ad alta tecnologia nella stratosfera terrestre. Ai turisti spaziali non verrà richiesto un addestramento speciale, rendendo così l’esperienza il più accessibile possibile.

«Questi voli verso lo spazio saranno accessibili tanto quelli tradizionali», ha osservato Chiporukha. Grazie all’ultimo volo di prova di Space Perspective completato all’inizio del mese scorso, la capsula pressurizzata dovrebbe iniziare a trasportare i suoi primi “esploratori spaziali” entro la seconda metà del 2025.

Cosa aspettarsi dal viaggio

A differenza delle capsule spaziali tradizionali, la capsula Neptune di Space Perspective è più simile a un club lounge extra lusso, completo di poltrone reclinabili personalizzate, una spa, un bar e grandi finestre per la visione. Secondo Space Perspective, si tratta dell'”interno più spazioso di qualsiasi capsula per voli spaziali umani mai realizzato”, quattro volte più grande della Crew Dragon di SpaceX e due volte più grande della New Shepard di Blue Origin e della SpaceShipTwo di Virgin Galactic.

In termini di altitudine, la capsula Neptune può raggiungere oltre 30mila metri sopra il livello del mare (un aereo di linea viaggia intorno ai 12mila), sufficienti per mostrare ai viaggiatori la curvatura del pianeta e consentire loro di sperimentare l’effetto di panoramica.

In quota gli esploratori ceneranno alla vista dell’alba sulla curvatura della Terra, un’esperienza che solo 650 viaggiatori spaziali possono affermare di aver visto. Avranno anche il Wi-Fi a bordo e potranno trasmettere in live streaming la loro esperienza ad amici e familiari sulla Terra durante il volo.

Postazioni di lancio flessibili

Il lancio iniziale avverrà al largo della costa della Florida da una barca. «Il lancio da una barca offre la massima flessibilità per andare incontro alle esigenze dei clienti anche in altri Stati. Puoi partire da una barca a Monaco o nelle acque dei Paesi del Golfo. Ovunque ci sia acqua… Penso sia una struttura che può diventare economicamente sostenibile con un potenziale di crescita non indifferente», ha spiegato Chiporukha.

Delizie culinarie nello spazio

Sebbene il menù debba ancora essere ultimato, lo chef trentaduenne Rasmus Munk ha dichiarato che i suoi piatti siano innovativi come il viaggio stesso, ispirati al ruolo dell’esplorazione spaziale negli ultimi sessant’anni di storia umana. «La mia ambizione è quella di fondere gastronomia, arte e scienza per creare consapevolezza sui problemi sociali e ambientali. In questa esperienza, voglio che il cibo diventi il filo conduttore della nostra esistenza e sarà davvero significativo servirlo mentre si osserva la curvatura della Terra», ha osservato Munk.