Lo scorso 21 settembre si è tenuta la seconda edizione dei Black Carpet Awards, nel pieno della Milano Fashion Week e nella suggestiva cornice del Teatro Manzoni, uno dei luoghi più iconici e storici della città.

Black Carpet Awards: le premiazioni dell’inclusione

L’evento è stato creato lo scorso anno e ha come obiettivo la celebrazione dei Leader del Cambiamento: i professionisti leader di diversi settori che nel corso dell’anno si sono impegnati per promuovere la diversità e l’inclusione. I protagonisti della serata provengono dai settori della moda, del design, dell’arte, della cucina, della musica, della tecnologia, del business, dello sport e del cinema.

L’evento ha visto l’assegnazione di cinque categorie di premi, per un totale di 10 vincitori suddivisi in due gruppi: cinque scelti dalla giuria e cinque dal pubblico. La novità di quest’anno è stato l’introduzione del Premio Virgil Abloh, un riconoscimento speciale dedicato ai giovani creativi POC (dall’inglese “People of Color”, persone di colore) che stanno lasciando il loro segno nell’industria creativa.

Black Carpet Awards: la giuria

La giuria dei Black Carpet Awards ogni anno coinvolge protagonisti del panorama a livello internazionale ed è guidata dalla fondatrice Michelle Francine Ngnmo e di cui fa parte anche la scrittrice, blogger e presentatrice dell’evento Tamu McPherson.

La giuria completa dei Black Carpet Awards

Edward Buchanan

Stella Jean

Mumi Haiati

Tamu McPherson

Ib Kamara

Sara Maino

Carlo Capasa

Francesca Ragazzi

Walter D’aprile

Celia Sears

Nana Brenu

Jordan Anderson

Marta Sachy

Sabina Belli

Victoria Adaeze Ejogu

Winta Ghebre

Macs Iotti

Simonetta Gianfelici

Adama Sanneh

Jan Quammie

Mehret Tewolde

Alex Sossah

Pam Boy

Simon Whitehouse

Gloria Maria Cappelletti

Grace Wales Bonner

Shayne Oliver

David Alaba

Mike Obenson

Carolina Aldrovandi

Yasmine McDougall Sterea

Athiththan A. Selvendran

Dana Loatman

Anna Paola Vergani

Gabriella Nobile.

Black Carpet Awards: tutti i vincitori

I premi Leader of change culture sono dedicati a coloro che promuovono costantemente la diversità e l’inclusione nei loro rispettivi campi. Il premio deciso dal pubblico è stato consegnato a Cinzia Adanna Ebonine, mentre quello scelto dalla Giuria è stato assegnato a Danielle Madame.

Per quanto riguarda i riconoscimenti ai Leader of change creativity (coloro che hanno avuto un impatto globale attraverso il loro lavoro e la loro visione), i vincitori sono stati: Le Sorelle Toledo (scelte dal pubblico) e Alberto Malanchino (scelto dalla Giuria).

I Leader of change community sono invece destinati a coloro che hanno portato cambiamenti significativi nella loro comunità attraverso il loro lavoro e le loro conoscenze. Quest’anno i vincitori erano D.E.I Futuro Antirazzista (scelto dal pubblico) e Johanne Affricot (scelto dalla Giuria).

Chi ha dato un contributo significativo allo sviluppo di nuovi modelli di business e/o principi di design che promuovono cambiamenti positivi è invece il focus del premio Leader of change entrepreneurship. I vincitori di quest’anno sono Afroricci (scelto dal pubblico) e Ada Ugo Abara (scelta dalla Giuria).

A seguire anche il riconoscimento New Waver, destinato a Sabrine ZD, Phan Dang Hoang, Lina Giselle, Imad Shkairi, Bernadette Gouba, Kaze. L’ultimo dei premi tradizionali è Leader of change legacy, destinato a chi ha una lunga storia di progetti culturalmente diversificati e inclusivi portati avanti con continuità. Il pubblico ha scelto di conferire il riconoscimento a Miyuki Yajima, mentre la Giuria a Justin Randolph Thompson.

I momenti più attesi

L’emozione era una promessa con la consegna del One-Time Award dedicato a Virgil Abloh, e la promessa è stata mantenuta. A ricevere il premio, che rappresenta l’impegno dei Black Carpet Awards nel riconoscere i leader che stanno promuovendo un cambiamento significativo con riguardo alla diversità, è stata Romy Calzado. Per l’occasione, la scelta è stata sottoposta unicamente alla giuria.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato anche quello della presentazione di The New Wave, un video che ha celebrato i 10 talenti emergenti più innovativi e influenti dell’industria creativa. L’evento ha così voluto mettere in luce i futuri pionieri che plasmeranno e ridefiniranno i loro settori di appartenenza.