Ultimo tour de force e via, le sfilate della Milano Fashion Week si sono ufficialmente concluse. Toccherà a Parigi, adesso, proseguire la presentazione delle collezioni primavera-estate 2025. Noi, intanto, ci prendiamo ancora un ultimo momento per raccogliere le idee su quanta meraviglia abbiamo avvistato in passerella. Scopri subito la nostra wish list dal 6° e ultimo giorno di sfilate milanesi.

Il body con cut out di Andreadamo alla Milano Fashion Week

Andreadamo sarà anche una casa di moda emergente, ma la sua maglieria è già diventata un cult. Al classico abito in knitwear, noi stavolta preferiamo il body. Perché – oltre a essere una coccola – è anche un vero passepartout, da indossare con le tue gonne o i tuoi pantaloni preferiti. La prossima stagione calda, lascia che il body sia protagonista dei look.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreadamo primavera-estate 2025.

Il kimono di Hui alla Milano Fashion Week

Hui Zhouzhao, la stilista cinese e direttrice della casa di moda Hui, ci stupisce di nuovo con una collezione che coniuga antica Cina e modernità in passerella alla Milano Fashion Week. Della collezione – un vero viaggio andata e ritorno nella Terra del Dragone – abbiamo amato tutto: palette cromatica, stampe, tagli sartoriali ispirati alle silhouette dei tradizionali abiti cinesi. E anche il kimono di seta da sfoggiare aperto o chiuso. Sarà il must-have della prossima primavera-estate 2025! Per sentirci come vere imperatrici.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Hui primavera-estate 2025.

Il giubbotto di Avavav in collaborazione con Adidas

Di Avavav vogliamo celebrare soprattutto il successo. Il brand fondato da Beate Karlsson è giovanissimo, è nato nel 2021 e da oggi vanta anche una collaborazione con Adidas! Cosa scegliamo della collezione? Sarà anche poco adatto per una primavera-estate, ma noi ci siamo innamorate del giubbotto rosso. Tanto vale cominciare a prendere ispirazione e indossarlo subito?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Avavav primavera-estate 2025.

Lo slip dress di Francesca Liberatore alla Milano Fashion Week

Sarà il vestito pari alla conditio sine qua non del guardaroba estivo, puoi scommetterci. Lo slip dress di Francesca Liberatore è un’ode all’eleganza femminile. Ci piace per il suo color blocking e per le spalline nere a contrasto, che creano raffinate profilature. Potrai indossarlo di giorno con ciabattine ultraflat e di sera con tacchi alti. A te la scelta!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Francesca Liberatore primavera-estate 2025.

La gonna a quadri di Rave Review

I tessuti tovagliati sanno essere veramente romantici! La moda primavera-estate 2025 di Rave Review – la casa di moda che fa di riciclo e upcycling i suoi pilastri – propone in passerella alla Milano Fashion Week una gonna voluminosa che mette insieme quattro tipologie di stampe a quadri. Ed è amore a prima vista proprio per questo!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Rave Review primavera-estate 2025.

Il top di paillettes di Chicco Mao

Un nome da annotare e conoscere subito. Chicco Mao è il brand fondato dallo stilista cinese Mao Baobao dopo aver conseguito la laurea all’Istituto Marangoni di Milano. La stagione primavera-estate 2025 lo vede al suo debutto sulle passerelle di MFW, dove ha presentato una collezione fondata sulla commistione tra elementi culturali cinesi ed eleganza in stile occidentale. Il suo top di paillettes riscrive i codici del glamour femminile: si indossa come fosse una cappa, anche sopra le camicie.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chicco Mao primavera-estate 2025.