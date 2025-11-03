Benvenuto novembre, il mese (dispettoso) che gioca con le nostre certezze in fatto di tendenze moda, trasformando il guardaroba in un concentrato di strategie. Tra una giornata uggiosa e le prime serate più fredde, tocca vestirsi a strati, in modo furbo e – ovviamente – cool. È il momento perfetto per divertirsi con abbinamenti audaci, mescolare texture calde e colori inaspettati, e farsi ispirare dai migliori look street style delle it-girls, come sempre fonte di ispirazione quando si tratta di capire cosa indossare. In questo prontuario di stile abbiamo selezionato 5 look facili da copiare: non ti resta che identificare il tuo!

Fantasie optical e stivaletti neri: l’effetto wow è servito

Se il cielo di novembre tende al grigio, noi rispondiamo con l’optical power! Le fantasie geometriche – righe, cerchi, rombi e illusioni ottiche in bianco e nero – spianano la strada ai nostri look. Perfette se declinate nei vestiti midi a maniche lunghe, trovano spazio insieme a stivaletti neri con tacco quadrato (per un accento rétro ma comunque attuale). È un look che funziona ovunque: in ufficio, a un brunch domenicale con le amiche o per una passeggiata nel centro città (tanto per darci un’allure da diva anni ’60). La parte migliore dello styling? Ti basta cambiare gli accessori – borsa e gioielli – per passare in un lampo dal giorno alla sera.

Novembre: verde oliva e cappotti strutturati

Non sai di amarlo finché non lo indossi. Raffinato, versatile e incredibilmente chic, il verde oliva è il protagonista assoluto dei cappotti strutturati e di tendenza questa stagione: trench con cintura in vita, doppiopetto con spalle importanti o modelli dal taglio militare che creano immediatamente un risultato finale all’insegna del power dressing. È una tonalità che si abbina facilmente ai neutri – beige, avorio, grigio – ma che sa sorprendere anche accanto a colori più vibranti come il viola o il rosso ruggine. Il tocco da intenditrice? Una maxi bag portata a braccio, in pelle martellata o scamosciata, che amplifica l’eleganza (e la sofisticatezza) del look.

Completi giacca e gonna? Sì, in velluto

Se c’è un motivo (valido) per cui amare novembre, questo non è che il grande ritorno del velluto. Morbido al tatto, caldo e con la sua finitura luminosa che trasforma ogni look in una dichiarazione di stile. Allo street style rubiamo quindi i completi giacca e gonna declinati nel colore ocra, una risposta perfetta per chi cerca una mise raffinata ma non noiosa. Dettagli immancabili? Gli inserti in pelliccia ecologica, che aggiungono volume e anche un pizzico di teatralità, ideali per una serata fuori o un pomeriggio di shopping. Quanto allo styling, ben venga abbinarci un dolcevita beige, un paio di stivali alti e accessori dorati. Per esaltare l’incarnato e illuminare anche le giornate più uggiose.

Novembre in arancione: lo street style è vitaminico

Mentre la città si tinge di foglie marroni e cieli pallidi, l’arancione diventa l’arma segreta per combattere la monotonia. Maglioncini arancio acceso e piumini color blocking regalano una dose immediata di energia e positività. Nota bene: in questo look street style lo vediamo abbinato al nero, ma funziona benissimo anche con toni freddi come il blu navy o con nuance neutre come il panna e il tortora. Uno styling perfetto? Maglione arancione, pantaloni morbidi grigio perla e sneakers bianche: semplice ma d’impatto. Se vuoi osare di più, scegli un piumino con inserti multicolor e aggiungi occhiali da sole oversize. È un look che mette di buon umore solo a guardarlo, e che trasmette la giusta dose di grinta per affrontare il freddo di novembre con un meritato sorriso.

Fluo is the new chic: rosa fragola e color cioccolato

Sorpresa! I colori fluo tornano protagonisti di questi mesi freddi, e lo street style ci invita a spostare il focus sul rosa fragola. Un piumino imbottito in questa tinta audace diventa must-have della coolness dal sapore urban: ben venga abbinarlo a pantaloni marroni a palazzo e mocassini col tacco: una combinazione raffinata ma sorprendente, che unisce il glamour metropolitano alla voglia di sperimentare (e osare). Il risultato si traduce in un contrasto tra colori caldi e freddi, che crea un equilibrio visivo irresistibile.