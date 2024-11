Le tendenze moda inverno 2024 pronunciano un sonoro sì alle pellicce sintetiche: sei pronta a sperimentarle nei tuoi prossimi styling? Avvistate sulle passerelle così come nei più bei look street style (da cui prendere ispirazione subito), le cosiddette faux fur sono diventate il vero non plus ultra del guardaroba femminile. Lo sanno bene i piccoli e grandi marchi della moda internazionale, che anche questa stagione ci hanno deliziate inserendo in collezione proposte chic e coloratissime.

Come abbinare le pellicce sintetiche?

Dire “pellicce sintetiche” spalanca le porte a infinite possibilità. Tra le tendenze moda inverno 2024 dello street style spicca non solo il classico teddy coat (il pellicciotto effetto orsetto, per intenderci dolcemente), ma anche i capospalla colorati a più non posso. Minimale o eclettica che sia la tua scelta, l’importante sarà indossare la tua faux fur con estrema nonchalance e disinvoltura. Abbinale al denim per un risultato finale che punta tutto sulla coolness, oppure a look monocromatici – leggi anche: total black! – per conferire alla tua mise un je ne sais quoi di ulteriore sofisticatezza.

E le scarpe da abbinare alle pellicce sintetiche? Punta sulle sneakers o gli anfibi se la strada intrapresa per il tuo styling si avvicina ai look delle cool kids. Non esitare neppure con stivali e stivaletti se la direzione che desideri dare alla tua mise è improntata su un’eleganza casual e in chiave daily.

Guida all’acquisto: i modelli da comprare per l’inverno 2024

Pelo rasato o pelo lungo? Effetto yeti o teddy bear? Come scoprirai dalle nostre proposte shopping selezionate ad hoc per te, anche le pellicce sintetiche ti consentono di spaziare ed esplorare infiniti mood attraverso i tuoi look. Se c’è un aspetto (fondamentale) che apprendiamo dalle tendenze moda inverno 2024, questo non può che essere anche l’uso strategico del colore. Non solo marrone, non solo nuance cammello e colori classici: i diktat di questa stagione ti esortano a declinare la tua personalità attraverso più tonalità, dal glicine al celeste passando dal giallo vaniglia al rosa fragola. Plus, la lunghezza della tua pelliccia must-have: corta in stile giacca? O lunga come capospalla scenico che si rispetti? A te la scelta.

Giacca in pelliccia sintetica, Bershka (€59,99)



Cappotto al polpaccio in tessuto peloso, H&M (€79,99)

Cappotto in pelliccia sintetica doppiopetto, The Frankie Shop, su MyTheresa (€495)

Cappotto oversize fluffy, Patrizia Pepe (€495)

Giacca effetto pelliccia con collo a revers, Mango (€79,99)



Cappottino caban corto effetto pelliccia, Pinko (€450)



Cappotto in pelliccia sintetica, Sandro Paris (€375)

Cappotto lungo in pelliccia sintetica, Sportmax, su MyTheresa (€729)

Cappotto con stampa animalier, Sisley (€189)

Giacca corta con tasche frontali, ba&sh (€355)

Cappotto lungo con collo a revers e stampa animalier, Zara (€119)

Cappotto maxi, Urban Outfitters (€139)

