Con il nero non si sbaglia: in questo momento di destabilizzazione la moda punta sul sicuro. Per cui, in vista di brindisi & Co., prendiamo spunto dalle mise total black e ultra chic delle dive durante la kermesse cinematografica capitolina

Parola d’ordine: total black. Tutto il resto, più che noia, non ci pare che abbia proprio funzionato alla Festa del Cinema di Roma 2025. Radiografando le mise che le dive hanno sfoggiato sul red carpet dell’evento cinematografico della Capitale, giunto alla ventesima edizione, lo abbiamo capito. Con il nero non si sbaglia, specie quest’anno visto che le star che si sono allontanate dal primo comandamento dello stile d. C. (dopo Coco Chanel) sono scivolate su enormi bucce di banana, tra trionfi di pizzi e paillettes e mix improbabili che hanno lasciato perplessi. Quello che, invece, abbiamo promosso, come dicevamo è il l’intramontabile nero declinato in 50 sfumature. «Che male c’è, che c’è di male», cantava Pino Daniele, a voler restare nella comfort zone? Il “non colore” è perfetto, ovviamente, per le festività, offrendo un’ampia gamma di possibilità per creare outfit eleganti e sofisticati. Che si tratti di una cena di Natale o di un party di Capodanno, puntare sullo scuro è la scelta ideale per chi desidera un look che trasmetta sicurezza e stile. Per cui, di seguito, abbiamo selezionato cinque outfit che ci sembrano perfetti per i prossimi impegni mondani in agenda. Che la festa abbia inizio!

Il party look secondo Micaela Ramazzotti: diva chic

La quintessenza dell’eleganza sensuale sul tappeto rosso dell’Auditorium della musica a Roma l’ha mostrata Micaela Ramazzotti, splendida splendente di Giorgio Armani vestita. Per l’attrice un lungo abito sottoveste dalla silhouette sirena e dal Dna minimale, tempestato di cristalli tono su tono. A illuminare ancora di più la mise una collana in oro rosa con diamanti e orecchini abbinati. Un bel gioco di dark & sparkling che già vediamo abbinato a un flûte di champagne. Per entrare, poi, in perfetto stile mob wife, lo slipdress abbinato a una eco fur crea un outfit che colpisce. La pelliccia, oltre a tenerci al caldo, aggiunge quel tocco glamour che fa sentire (almeno per una notte) davvero come una diva hollywoodiana.

Micaela Ramazzotti alla Festa del Cinema di Roma- IPA Agency

Il party look secondo Beatrice Grannò: mannish bon ton

Orientare la bussola modaiola in direzione di Beatrice Grannò se siete alla ricerca di un outfit che sia grintoso ma dolce allo stesso tempo. L’ossimoro dello stile fatto look si presenta sotto i nostri occhi in versione tailleur con micro giacca e pantalone palazzo morbido ornato da maxi fiocco in tessuto sul davanti. Ai piedi sandali neri en pendant, mentre i gioielli luminosi fanno capolino dall’ampia scollatura. La mise dell’attrice, firmato Sandro, è la risposta a chi vuole sentirsi comoda osando un pizzico di audacia, senza esagerare. Per completare l’insieme con stile, scegliamo una pochette o una mini bag, magari con paillettes. Bling Bling sì, ma con moderazione.

Beatrice Grannò- foto di IPA

Il party look secondo Angelina Jolie: sexy back

Per chi durante la party season desidera comunque stupire, senza però accecare, il look con sorpresa perfetto ce l’ha suggerito la bellissima Angelina Jolie. Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma la diva americana ha sfoderato tutto il suo charme avvolta in outfit griffato Alberta Ferretti. Un cape dress midi che gridava minimalismo couture, costruito su una raffinata alternanza di texture opache e lucide, di strutture fluide e tagli architettonici. La silhouette a mantella effetto cocoon lascia scoperte le braccia solo a metà. Castigatissimo sul davanti, regala una scollatura profonda sulla schiena, incarnando una sobrietà sensuale che contraddistingue l’attrice e che possiamo replicare con facilità. Ai piedi un paio di ankle boots con tacco stiletto. E che Angelina sia con voi!

Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma – foto IPA

Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma- Foto IPA

Il party look secondo Donatella Finocchiaro: in pizzo veritas

Romantico ma dal tocco goth, il pizzo è sempre una buona idea, specie in vista delle feste. Donatella Finocchiaro ci indica la strada per declinarlo nel modo giusto visto che sul tappeto rosso della kermesse cinematografica romana ha spiccato con il suo abito nero dalla gonna midi e lo scollo a cuore che s’intravedevano sotto al gioco di trasparenze. Il modello, inoltre, si stringe in vita grazie a una cintura scura, così come dark sono i sandali con cinturino. Insomma, sensuale ma allo stesso tempo discreto, da completare con un blazer sartoriale per un effetto elegante, un caban oversize o una giacca maschile per un tocco più audace e chic, oppure un semplice soprabito o scialle elegante se vogliamo che le luci della ribalta siano tutte per l’abito.

Donatella Finocchiaro- foto IPA

Il party look secondo Noemi Brando: audacia sofisticata

Cool senza sforzo: ecco cosa pensiamo subito vedendo il look sfoderato da Noemi Brando sul red carpet a Roma. L’attrice sfoggia un accattivate coat dress (a metà strada tra abito e soprabito, una soluzione amatissima anche da Kate Middleton) doppio petto dal taglio sartoriale, dallo scollo a V abbastanza profondo e uno spacco audace che mostra le gambe quanto basta. Il look è completato da décolleté in vernice e una collana minimal chic. Sagomato e ultra femminile, oltre che elegantissimo, il vestito cappotto è un capo su cui investire e che diventa anche una perfetta soluzione a un antico dilemma: cosa indossare per un evento/cerimonia in pieno inverno? Ok, non serve ringraziarci.

Noemi Brando- foto IPA

